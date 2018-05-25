«С любовью, твой братишка Филя»: Киркоров забавно и трогательно поздравил Орбакайте

Сегодня Кристине Орбакайте исполнилось 47 лет. Певицу поспешили поздравить родные и друзья.

Не секрет, что даже после развода с Аллой Пугачевой Филипп Киркоров сохранил с ней и со всей ее семьей прекрасные отношения. Со старшей дочерью Примадонны Кристиной Орбакайте российский король поп-музыки даже не раз ездил отдыхать. И сегодня, когда Кристина отмечает свой день рождения, Филипп не преминул написать ей трогательное поздравление.

«Очень тебя люблю! Всегда рядом! Счастья тебе и только улыбок и только чтобы близкие и любимые тебе люди доставляли минуты и часы радости радости и только радости! Все остальное ты унаследовала от своих потрясающих родителей, дай Бог им долгих лет жизни и низкий поклон за тебя, особенно твоей несравненной любимой нами всеми и обожаемой АЛЛОЧКЕ! Твой братишка Филя», — так подписал Киркоров несколько совместных ярких снимков с именниницей, опубликованных в его микроблоге (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Часть фолловеров присоединилась к поздравлениям певице, другие же принялись упражняться в остроумии: «Значит, Алла — ваша мамочка?», «Нездоровый интерес налицо», «Филя, опомнись, какой братишка?». Впрочем, исполнитель не обратил внимания на едкие замечания интернет-пользователей, да и Кристину они не задели — блондинка уже написала ответный комментарий бывшему отчиму, в котором поблагодарила его за все.

Алла Пугачева, разумеется, тоже поздравила дочь, опубликовав архивный снимок с ней.

Фото: Instagram