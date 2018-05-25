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Пугачева считает Орбакайте самой стильной артисткой
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Пугачева считает Орбакайте самой стильной артисткой 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
25 мая звезда отечественной эстрады и кино Кристина Орбакайте отмечает свое 47-летие. Одной из первых в соцсетях с днем рождения ее поздравила мама — Алла Пугачева. «Мою удивительную девочку, уникальную и самую стильную артистку и женщину поздравляю с Днем рождения! Каждый день моей жизни наполнен счастьем от осознания того, что у меня такая ДОЧЬ. Счастья тебе!» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала она черно-белое фото из семейного архива, где позирует вместе с маленькой Кристиной. Вероятнее всего, событие наследница Примадонны отметит в США в окружении близких.
«Очень тебя люблю! Всегда рядом! Счастья тебе и только улыбок и только чтобы близкие и любимые тебе люди доставляли минуты и часы радости радости и только радости! Все остальное ты унаследовала от своих потрясающих родителей, дай Бог им долгих лет жизни и низкий поклон за тебя, особенно твоей несравненной любимой нами всеми и обожаемой АЛЛОЧКЕ @alla_orfey Твой братишка Филя», — присоединился к поздравлениям поп-король эстрады Филипп Киркоров.
А вот Валерия и Игорь Николаев огорчили пользователей своими поздравительными постами. Многие отметили, что на опубликованных ими совместных фото Орбакайте вышла крайне неудачно. «Кристина, дорогая, с Днем рождения! Пусть вдохновение никогда не оставляет, а число поклонников твоего таланта только множится! Будь счастлива!» — написала Валерия в своем микроблоге.
«Мы тааак много лет знаем друг друга (с твоего детства и моей юности!), что давно уже стали близкими людьми! За эти годы и в твоей, и в моей жизни произошла куча разных событий, но мы при встрече никогда не говорим об этом, просто живём сегодняшним днем, творчеством, радуемся жизни! Счастья тебе, твоей семье, твоим прекрасным детям — Никите, Дэнику и Клавочке! Ты пчелка — все время работаешь и работаешь, пусть тебе в этом сопутствует удача и успешные новые песни!», — обратился к коллеге Игорь Николаев.
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