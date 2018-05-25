Она ужаснулась, как этот подросток обращался с ней. Но никогда не ожидала такого ответа от его матери!

Я работаю кассиром. Однажды, ко мне подошел подросток, лет 14. У него были обвисшие штаны, наверное, пытался выглядеть крутым.

Клиент: «Эй, детка».

Я: «Здравствуйте, сэр. Чем я могу Вам помочь?»

Клиент: (опираясь на прилавок) «Вы можете дать мне свой номер телефона? »

Я: (Мне 25, и я занята)»Извините, но нет. Я могу Вам помочь еще чем-нибудь?»

Клиент: «Почему, черт возьми, нет, ты тупая б****?!»

Я: «Во-первых: это было бы незаконно. Во-вторых: я, слава Богу, занята. И в третьих: даже если я проигнорирую первые два пункта, это противоречит политике компании».

Клиент: «Ты б***ь! Ты должна быть счастлива, что я интересуюсь такой как ты!»

(Клиент по-прежнему рвет и мечет, как вдруг позади него появляется женщина. Она протягивает руку и хлопает его по плечу).

Клиент: «Какого черта вы хотите?»

(Он оборачивается, мгновенно бледнеет, ему удается выжать несколько слов.)

Клиент: «Привет, мама».

(Она бьет его по лицу.)

Мама клиента: «Я не для того тебя растила, чтобы ты был самовлюбленным отморозком! Я не для того растила тебя, чтобы ты думал, что ты лучше, чем эта бедная девочка!» (она схватила его за ухо и сказала извиниться).

Клиент: «Но мама!»

Мама клиента: «Сейчас же!»

(Он чуть не расплакался. Он промычал, как ему жаль, и как это несправедливо обращаться со мной, как с куском мяса. Его мама, держа его за ухо, толкает к двери.)

Мама клиента: «Иди».

(Он выходит из магазина, почти плача. Она поворачивается, улыбается мне, снова извиняется, и даже покупает мне подарочную карту. Видимо, еще есть хорошие и справедливые родители!)