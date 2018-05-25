Что делать, если все придираются?

Было ли у вас такое чувство, что весь мир ополчился на вас? Как бороться с чувством вины, если на работе одни упреки, дома тоже, выяснял корреспондент kuzbass.aif.ru.

Елена Броздовская

Психолог Елена Броздовская объясняет, что если вы сталкиваетесь с конструктивной критикой и конструктивной виной (дома действительно грязно, дети заброшены, на работе вы ленитесь), то боль от этой вины — признак, что надо что-то менять. Реальная вина помогает нам в социализации, подсказывает, что мы сделали что-то не так, с чем наша совесть не согласна. Иногда вина становится тем самым стимулом, позволяющим изменить ситуацию. Но зачастую, как говорит специалист, чувство вины — это еще один мощнейший инструмент манипуляции над людьми. Нередко неосознанной. Если вы столкнулись с такой ситуацией, необходимо учиться противостоять манипуляции, иначе манипуляторы могут вызвать у вас постоянную неуверенность в себе. «Манипуляция — это целая система психологических (очень часто незаметных) способов воздействия на другого человека с целью изменения его мышления и поведения вопреки интересам этого человека. Манипулятор при этом всегда получает моральную или материальную выгоду. Манипулируют, играя на самых сильных человеческих чувствах — любви, страхе, жалости и, конечно, вине. Манипуляции встречают нас повсюду: на работе (»Мы же все один коллектив, почему вы не хотите дополнительно поработать?»), дома с близкими людьми («Теперь-то мать тебе не нужна, ты не звонишь и не пишешь! А ведь только ради тебя и жила!») и с людьми совершенно незнакомыми («Вы не заботитесь о своём ребёнке, он плохо воспитан!»), — заключает Елена Броздовская.