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Что делать, если все придираются?
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Что делать, если все придираются? 

АиФ Кузбасс 3 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
Было ли у вас такое чувство, что весь мир ополчился на вас? Как бороться с чувством вины, если на работе одни упреки, дома тоже, выяснял корреспондент kuzbass.aif.ru.
Елена Броздовская
Психолог Елена Броздовская объясняет, что если вы сталкиваетесь с конструктивной критикой и конструктивной виной (дома действительно грязно, дети заброшены, на работе вы ленитесь), то боль от этой вины — признак, что надо что-то менять. Реальная вина помогает нам в социализации, подсказывает, что мы сделали что-то не так, с чем наша совесть не согласна. Иногда вина становится тем самым стимулом, позволяющим изменить ситуацию. Но зачастую, как говорит специалист, чувство вины — это еще один мощнейший инструмент манипуляции над людьми. Нередко неосознанной. Если вы столкнулись с такой ситуацией, необходимо учиться противостоять манипуляции, иначе манипуляторы могут вызвать у вас постоянную неуверенность в себе. «Манипуляция — это целая система психологических (очень часто незаметных) способов воздействия на другого человека с целью изменения его мышления и поведения вопреки интересам этого человека. Манипулятор при этом всегда получает моральную или материальную выгоду. Манипулируют, играя на самых сильных человеческих чувствах — любви, страхе, жалости и, конечно, вине. Манипуляции встречают нас повсюду: на работе (»Мы же все один коллектив, почему вы не хотите дополнительно поработать?»), дома с близкими людьми («Теперь-то мать тебе не нужна, ты не звонишь и не пишешь! А ведь только ради тебя и жила!») и с людьми совершенно незнакомыми («Вы не заботитесь о своём ребёнке, он плохо воспитан!»), — заключает Елена Броздовская.
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