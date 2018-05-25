«У каждого есть право на ошибку». 5 мифов о филологах

Филология сформировалась как наука еще в 17 веке в Европе. Но до сих пор многие люди имеют неправильное представление о данной профессии.

Предлагаем вашему вниманию 5 мифов о филологах и их опровержение от Дарьи Поляруш, которая на протяжении 5-ти лет является преподавателем кафедры филологии Югорского государственного университета.

«Филолог — учитель русского языка и литературы!»

Это не совсем так. Получив диплом, вы, конечно, сможете работать преподавателем, но у этой профессии куда более обширное поле применения. Филология — совокупность наук, изучающих культуру народа, выраженную в языке и литературном творчестве.

«Филология — дисциплина культурологическая, которая имеет практическое применение в литературе и языке. Можно выбрать любую специализацию, в которой вы сможете раскрыться и стать профессионалами. Но с другой стороны, при поступлении на «филологию» изначально стоит решить, где вы будете реализовываться. Это может быть изучение языка, литературы или современных направлений. Главное, чтобы работа приносила вам удовольствие», — говорит Дарья.

«Филологи любят указывать на ошибки!»

Развеять этот миф будет достаточно трудно. Но мало кто знает, что у филологов давно сложилось своеобразное этическое правило — у каждого есть право на ошибку.

«Исправлять людей, там, где это не совсем уместно, и самоутверждаться за их счет — не следует. Профессиональная этика филолога гласит — нужно любить людей и принимать их такими, какие они есть. Все-таки не смотря на то, что мы работаем со словом. Оно, в первую очередь, сказано и написано человеком», — отмечает филолог.

«Как ты можешь этого не знать, ты же филолог!»

Эту фразу часто слышат в свой адрес представители данной профессии. Не стоит забывать, что филология имеет множество дисциплин и направлений. И филологи тоже имеют право на ошибку, но особо расслабляться не стоит, потому что «вы же филологи»!

Дарья Поляруш отмечает: «Конечно, профессиональное требование для филолога — высокая общая эрудиция. Редко удается доказать окружающим, что ты специализируешься на исторической литературе, и можешь сделать какую-нибудь ошибку в правописании. Поэтому мы должны владеть комплексом общих филологических знаний»

«Лучший подарок филологу — книга!»

Давно устоялось выражение «лучший подарок — книга», и это относится не только к филологам, но и к представителям других профессий. Но помимо того, что филологи любят читать, у них также есть и другие любимые занятия. Они так же, как и окружающие очень интересные и разносторонние личности.

«Многие думают, что филологи — это закоренелые интеллектуалы, которые читают только Достоевского и развлекаются шахматами. Это не так. Я вот, например, люблю плавать, люблю проводить время с ребенком и даже играть с ним в футбол», — говорит Дарья.

«Получил диплом филолога — теперь ты профессионал!»

И тут промах. То, что вы являетесь дипломированным специалистом, не значит, что вы теперь знаете все. Как говорится — нет предела совершенству.

«Филологическое знание — область, которую нужно изучать всю жизнь. Велико искушение подумать, что ты уже маститый филолог, когда на руках диплом. Кажется, что уже все выучил и все понятно, но на практике появляется очень много вопросов. Базовые знания, которые дают в университете — маленькая ступенька в начале. Пройдете ли вы дальше по этой лестнице вверх или останетесь топтаться на месте — личный выбор каждого», делится мнением филолог.