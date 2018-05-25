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Гра́ффити или Фети́ш? Тест Playboy на знание ударений в русском языке
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Гра́ффити или Фети́ш? Тест Playboy на знание ударений в русском языке 

PlayboyRussia.com 1 час назад
Фото: PlayboyRussia.com
Героиня одного советского фильма, получившего «Оскар», сказала: «Человека выдают два обстоятельства: если он неправильно ставит ударения в словах и задает глупые вопросы».
Если ты звОнишь, пусть даже по айфону последней модели, у некоторых людей может сложиться о тебе не самое лучшее впечатление.
Кадр из фильма «Очень плохая училка»
Забавно, что в английском языке ударение — это stress, что точно отражает состояние, которое вызывает эта часть фонетики у русских людей. В «великом и могучем» столько правил (и еще больше исключений), что если тебе не повезло влюбиться в филологиню, которую ты покорял своей идеальной речью, то, скорее всего, что-то успело забыться, а что-то, возможно, ты и не знал. Мы тебя не осуждаем.
Но сейчас, в конце мая, когда милые школьники с цветами, спешащие на свой последний звонок, будят в тебе ностальгию, а профессиональные укротители запятых и многоточий празднуют свой день, давай не будем оставаться в стороне!
В честь Дня филолога Playboy предлагает проверить, насколько хорошо ты владеешь ударениями!
А поскольку сегодня пятница, можешь устроить мини-соревнование с друзьями, в котором проигравший покупает пиво или кефир — как решите.
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