Знаменитости, которые любили друг друга втроем

Анна Ахматова не увела у подруги возлюбленного, она скорее увела Ольгу у Лурье, но композитор боготворил и любил обеих.

7/8 Анна Ахматова не увела у подруги возлюбленного, она скорее увела Ольгу у Лурье, но композитор боготворил и любил обеих.

Лу Саломе, Фридрих Ницше и Поль Рее долгие годы прожили вместе. Есть фото, на которых все трое не стесняются позировать обнаженными.

6/8 Лу Саломе, Фридрих Ницше и Поль Рее долгие годы прожили вместе. Есть фото, на которых все трое не стесняются позировать обнаженными.

Ахматова сравнивала Любовь Блок с бегемотом и не могла понять, почему мужчины были так очарованы этой женщиной и так желали ее.

5/8 Ахматова сравнивала Любовь Блок с бегемотом и не могла понять, почему мужчины были так очарованы этой женщиной и так желали ее.

Лиля Брик всегда говорила, что главная любовь ее жизни - это муж Осип. Но Маяковского она впустила в свой дом и в свою кровать.

4/8 Лиля Брик всегда говорила, что главная любовь ее жизни - это муж Осип. Но Маяковского она впустила в свой дом и в свою кровать.

Авдотья Панаева имела репутацию порядочной женщины, пока не встретила писателя Некрасова и не поселила его в доме своего мужа.

3/8 Авдотья Панаева имела репутацию порядочной женщины, пока не встретила писателя Некрасова и не поселила его в доме своего мужа.

Когда Гала встретила Дали, ему было 25 лет, но он был еще девственником.

1/8 Когда Гала встретила Дали, ему было 25 лет, но он был еще девственником.

В мае исполнилось бы 114 лет со дня рождения великого художника-сюрреалиста Сальвадора Дали. Все полотна его были проникнуты темой смерти, а вся жизнь — темой любви. И, конечно, главным объектом страсти всегда оставалась Елена Дьяконова, больше известная как Гала. Долгие годы он делил ее с первым мужем Елены Полем Элюаром.

Доподлинно неизвестно, насколько «тесно» общались между собой Гала, Дали и Элюар. Но в окружении этого трио все отлично знали, что в браке Галы и Поля не было никаких запретов на секс, более того, их возбуждали сексуальные извращения. Оба свободно изменяли друг другу и какое-то время прожили вместе с художником Максом Эрнстом

Элюар очень любил, когда его жену желал кто-нибудь еще, а потому бесстыдно показывал ее обнаженные фото другим мужчинам. Именно во время одной из таких встреч «мужского клуба» Галу увидел 25-летний Дали и тут же воспылал к ней страстью. Очевидцы тех событий уверяли, что это было сделано неспроста: Элюару хотелось разделить секс с необычным и многообещающим художником. В архивах есть письма Поля к жене:

«Пойми и сделай так, чтобы он тоже понял, я хочу, чтобы как-нибудь мы имели тебя вместе, как и было договорено».

А кто еще из знаменитостей «пригласил» в свой брак третьего?

Иван Бунин и Вера Муромцева прожили вместе 46 лет. В течение этого времени Иван Алексеевич не раз заводил интрижки на стороне, но Вера Николаевна всегда это сносила молча.

Интересная история произошла в 1926 году, когда в дом писателя на юге Франции переехала писательница Галина Кузнецова . И осталась там на десять лет. Бунин, Муромцева и Кузнецова даже за Нобелевской премией явились втроем.

Точно известно, что Галина любила как мужчин, так и женщин. Именно к женщине — сестре философа Федора Степуна Марго — Кузнецова однажды навсегда ушла из дома Буниных.

Николай Некрасов в 1842 году на одном из поэтических вечеров познакомился с Авдотьей Панаевой. Муж Авдотьи, Иван Панаев, имел славу повесы и гуляки, тем не менее сама Панаева считалась порядочной женщиной. Но Некрасов был непреклонен в своем желании завоевать ее, и ради него Авдотья Яковлевна пожертвовала репутацией. Со временем писатель перебрался в дом Панаевых, где прожил вместе с обоими супругами 16 лет, вплоть до смерти законного супруга своей возлюбленной.

В 1849 году Авдотья родила Николаю Алексеевичу сына, но младенец в скором времени умер. Это так сильно сказалось на эмоциональном состоянии Некрасова, что он начал страдать приступами гнева и перепадами настроения, которые в конечном итоге привели к разрыву писателя и его музы.

Владимир Маяковский

Владимир Маяковский и Лиля Брик встретились в 1915 году. Его к Брикам привела младшая сестра Лили Эльза, за которой поэт тогда приударил. В тот вечер Маяковский прочитал свою поэму «Облако в штанах» — и тут же посвятил ее Лиле. В скором времени Маяковский, Лиля и ее муж Осип Брик стали жить втроем.

Мучительную историю их взаимоотношений в России знает каждый. А Лиля уже после смерти поэта признавалась, что они с Осипом издевались над Маяковским: занимались с Осипом любовью, а поэта запирали на кухне и он плакал и скребся в дверь. Впрочем, есть свидетельства, что Лиличка практиковала и любовь на троих с ним и Осей, что крайне травмировало Маяковского, но он терпел из любви к Брик.

Александр Блок

Александр Блок женился на дочери знаменитого химика Менделеева Любови. Но любил он женщину странною любовью: поэт считал ее настолько возвышенным и прекрасным созданием, что не хотел «марать» ее плотскими утехами и рассказывал ей о них как о разврате.

Он говорил: «Настоящая страсть безгрешна, ибо духовна, в ней нет черной крови, плоти, чудовища бесстыдного и бездушного».

Под конец жизни Блок признавался, что в его жизни были сотни женщин — от знаменитостей до самых последних уличных девок. При этом жену поэт обожествлял.

Тем временем близкий друг Блока Андрей Белый влюбился в Любовь без памяти, и страсть его была именно плотской. Он признался в этом поэту прямо в присутствии жены. Они долгое время обсуждали возможность жизни втроем, но именно Белый был категорически против. В итоге Люба выбрала Блока. Но счастья им это не принесло. Впоследствии у супруги поэта было много любовников, от одного из которых она даже забеременела.

Фридрих Ницше в 1882 году познакомился с прекрасной Лу Саломе, под влиянием которой написал потом свое главное произведение «Так говорил Заратустра». Недолго думая он предложил Лу руку и сердце. Однако девушка отказала, предложив мыслителю дружбу.

К этой «дружбе» в скором времени присоединился Пауль Рее, с которым они начали проживать втроем под одной крышей и обсуждать передовые идеи философов. Точно неизвестно, насколько тесным этот союз был в физическом плане, но история хранит фотографии, на которых все трое сняты полностью обнаженными.

Такое положение дел очень не нравилось сестре Ницше Элизабет, и она написала Саломе грубое письмо, которое привело к ссоре Фридриха и Лу, а потом и к их расставанию.

Анна Ахматова после развода со вторым мужем, востоковедом Владимиром Шилейко, переехала на Фонтанку к своей близкой подруге Ольге Глебовой-Судейкиной. У Судейкиной был роман с композитором Артуром Лурье, с которым до этого любовные отношения были и у самой Ахматовой.

В итоге переезд поэтессы позволил старым чувствам разгореться с новой силой, но окружающие утверждали, что в этом страстном союзе главными были женщины, а не мужчина. Так Ахматова, Судейкина и Лурье прожили три года, пока композитор не уехал в командировку в Париж, откуда решил не возвращаться в СССР. Он умолял Ахматову и Судейкину приехать к нему, но первая осталась жить в Союзе, а вторая, хоть впоследствии и эмигрировала, не смогла восстановить прежние отношения с возлюбленным.

Тильда Суинтон

Из наших современников о браке втроем не стесняясь рассказывает актриса Тильда Суинтон, которая долгое время жила вместе с художником Джоном Бирном и родила ему близнецов. Впоследствии к паре присоединился живописец Сандро Копп. Эт было желание самой Тильды. Кроме того, она поставила условие, что может жить только «открытым браком», то есть изменять друг другу с другими женщинами и мужчинами дозволяется всем.