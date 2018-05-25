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5 мелочей, которые помогут раскрыть характер собеседника
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5 мелочей, которые помогут раскрыть характер собеседника 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Читаем взгляд
Мужчина смотрит тебе в глаза, оцени, как он это делает. Заинтересовано, нежно, вожделея? Взгляд может сказать о многом. Например, об отношении и желании.
Анализируем позу
Если во время беседы человек старается быть чуть ближе, то ему интересен не только разговор, но и ты. А вот скрещенные или спрятанные руки говорят о настороженности и закрытости. Похоже, что ему некомфортно рядом с тобой.
Смотрим на поведение
Молодой человек пытается стряхнуть с себя невидимые пылинки, беспокоится о складке на брюках, поправляет прическу? Это значит, что ты ему нравишься. Никто не будет прихорашиваться перед человеком, который ему безразличен.
Узнаем про статус
Взгляды на часы, отлучки поговорить по телефону, неожиданные СМС и прочие сообщения, неловкость при ответе на вопрос о семье, все говорит о том, что потенциальный жених не свободен. Он может и не отрицать, что был женат, но если он называет ее «стервой» и постоянно жалуется на бывшую, то похоже, их отношения еще не исчерпали себя. Мужчина просто пытается «выбить клин клином».
Нарушение личного пространства
Если он пытается прикоснуться к тебе, как бы невзначай, дотронуться до руки при передаче предметов, поправить одежду, то это хороший знак. Мужчина проверяет, насколько его действия могут быть решительными и принятыми благосклонно.
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