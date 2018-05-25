​Витиньо: «Меня делает счастливым сразу несколько вещей»

Атакующий полузащитник ЦСКА Витиньо ответил на вопросы официального клубного канала на Youtube.

— Что делает тебя счастливым?

— Сразу несколько вещей. В первую очередь, футбол. Возможность быть со своей семьей. Видеть своих дочерей счастливыми.

— Твоя первая зарплата?

— 700 реалов. Это в районе 300 долларов. Тогда мне было всего 15, я был юным, и всё спустил на одежду и кроссовки.

— Твоё первое воспоминание о футболе?

— Стадион «Маракана». Мне 6 лет, мой отец повёл меня на матч «Фламенго».

— Твой идеальный выходной?

— Я бы провёл его на пляже с дочками. И со своей возлюбленной.