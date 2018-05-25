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​Витиньо: «Меня делает счастливым сразу несколько вещей»
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​Витиньо: «Меня делает счастливым сразу несколько вещей» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Атакующий полузащитник ЦСКА Витиньо ответил на вопросы официального клубного канала на Youtube.
— Что делает тебя счастливым?
— Сразу несколько вещей. В первую очередь, футбол. Возможность быть со своей семьей. Видеть своих дочерей счастливыми.
— Твоя первая зарплата?
— 700 реалов. Это в районе 300 долларов. Тогда мне было всего 15, я был юным, и всё спустил на одежду и кроссовки.
— Твоё первое воспоминание о футболе?
— Стадион «Маракана». Мне 6 лет, мой отец повёл меня на матч «Фламенго».
— Твой идеальный выходной?
— Я бы провёл его на пляже с дочками. И со своей возлюбленной.
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