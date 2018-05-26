«Это не передать словами!» Девушка показала, что такое паническая атака

23-летняя Бриттани Николь Морфилд из американского города Нашвилла попыталась объяснить пользователям Facebook, что такое жить с постоянным чувством тревоги. Для наглядности девушка, страдающая от панических атак, приложила пугающую фотографию самой себя, сделанную в момент приступа. Она сидит в ванной, и ее ноги расчесаны до крови.

[FBPOST] «Тревожность — это не просто нехватка воздуха, — делится ощущениями Бриттани. — Тревожность — это проснуться в три часа ночи из-за того, что сердце выпрыгивает из груди. Тревожность — это бесконтрольная дрожь и судороги. Тревожность — это слезы, настоящие, горькие слезы. Тревожность — это тошнота. Тревожность лишает тебя сил. Тревожность — это темнота». «Сколько я себя помню, я всегда испытывала сильное чувство тревоги, — рассказывает Бриттани. — И хотя я живу с этим многие годы, моя семья никогда не понимала меня. Мне всегда говорили, что проблема в моей голове, и нужно больше отдыхать». Но, по ее мнению, источник ее тревоги кроется гораздо глубже. Девушка не понимает, почему посторонние воспринимают ее болезнь, причиняющую так много страданий, как нечто поверхностное.

Пост Бриттани нашел отклик в сердцах множества людей по всему миру. Он собрал почти двести тысяч лайков и многочисленные комментарии. Многим пользователям показалась, что девушке удалось четко сформулировать, что такое паническая атака. Один из комментаторов под ником Izabela Skowronska написал: «Это лучшее, что я когда-либо читала о тревожности. Я от всей души тебе сочувствую».

«Спасибо, что поделилась с нами. Ты не одна. Я увидела себя в каждом написанном тобой слове! Я уже много лет прохожу лечение, но оно не помогает, потому что методы лечения панических атак и других душевных расстройств становятся все хуже», — считает Кэтрин Уолш.

«Большое спасибо за пост. Многие из моего окружения меня не понимают, называют «королевой драмы» и считают, что я пытаюсь привлечь внимание. Думают, что панических атак не существует. Но они существуют, и я каждый день борюсь с ними», — поддержала девушку пользователь Шайлин Вуд.

Источник: independent.co.uk