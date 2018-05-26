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Финал международного конкурса «Ты супер!»
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Финал международного конкурса «Ты супер!»
Sputnik Эстония
1 час назад
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Фото:
Sputnik Эстония
Трансляция финала международного вокального конкурса «Ты супер» — совместного проекта
телеканала НТВ
и международного информационного агентства и радио
Sputnik
.
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