Учитель сказал ученице, что Бога не существует. Ее ответ был бесценен!

Однажды 6-летняя девочка сидела в классе. Учитель собирался объяснить эволюцию детям.

Дальше произошел такой диалог:

Учитель: «Томми, ты видишь дерево снаружи?»

Томми: «да.»

Учитель: «Томми, ты видишь траву снаружи?»

Томми: «да.»

Учитель: «выйдите на улицу и посмотрите вверх и посмотрите, можете ли вы увидеть небо.»

Томми: «хорошо.» (Он вернулся через минуту) «Да, я видел небо.»

Учитель: «вы видели Бога?»

Томми: «нет.»

Учитель: «это моя точка зрения. Мы не можем видеть Бога, потому что его там нет. Его не существует.»

Маленькая девочка заговорила и хотела задать мальчику несколько вопросов. Учитель согласился, и малышка спросила мальчика: «Томми, ты видишь дерево снаружи?»

Томми: «да.»

Маленькая девочка: «Томми, ты видишь траву снаружи?»

Томми: «дааааааа» (устав от вопросов к этому времени).

Маленькая девочка: «ты видел небо?»

Томми: «даааааааа»

Маленькая девочка: «Томми, ты видишь учителя?»

Томми: «да.»

Маленькая девочка: «ты видишь его мозг?»

Томми: «нет.»

Маленькая девочка: «тогда, согласно тому, чему нас учили в школе сегодня…мозга у учителя не существует…»