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Учитель сказал ученице, что Бога не существует. Ее ответ был бесценен!
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Учитель сказал ученице, что Бога не существует. Ее ответ был бесценен! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Однажды 6-летняя девочка сидела в классе. Учитель собирался объяснить эволюцию детям.
Дальше произошел такой диалог:
Учитель: «Томми, ты видишь дерево снаружи?»
Томми: «да.»
Учитель: «Томми, ты видишь траву снаружи?»
Томми: «да.»
Учитель: «выйдите на улицу и посмотрите вверх и посмотрите, можете ли вы увидеть небо.»
Томми: «хорошо.» (Он вернулся через минуту) «Да, я видел небо.»
Учитель: «вы видели Бога?»
Томми: «нет.»
Учитель: «это моя точка зрения. Мы не можем видеть Бога, потому что его там нет. Его не существует.»
Маленькая девочка заговорила и хотела задать мальчику несколько вопросов. Учитель согласился, и малышка спросила мальчика: «Томми, ты видишь дерево снаружи?»
Томми: «да.»
Маленькая девочка: «Томми, ты видишь траву снаружи?»
Томми: «дааааааа» (устав от вопросов к этому времени).
Маленькая девочка: «ты видел небо?»
Томми: «даааааааа»
Маленькая девочка: «Томми, ты видишь учителя?»
Томми: «да.»
Маленькая девочка: «ты видишь его мозг?»
Томми: «нет.»
Маленькая девочка: «тогда, согласно тому, чему нас учили в школе сегодня…мозга у учителя не существует…»
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