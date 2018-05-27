Что бы ты сделал, если бы стал президентом? Отвечают сирийские дети

— Если бы ты была президентом, что бы ты хотела изменить?

— Помогала бы бедным, и остановила бы войну в Алеппо.

— Сделал бы мир лучше.

— Я сделала так, чтобы меня любили в Сирии, и делала бы для страны только лучшее.

— Остановила бы войны.

— Исполнил бы мечты.

— Помогала бы старикам и детям… Не знаю, чтобы ещё изменила.

— …не нужно загрязнять море. Тех людей, которые будут загрязнять море, я бы посадил в тюрьму и заставил бы платить 500 долларов за это, не разрешил бы выйти из тюрьмы, пока не заплатят.

— Чтобы дети делали полезное и продолжали бы это делать в будущем.

— Бесплатно раздавала бы воду бедным и нуждающимся сирийцам.

— Запретила бы курить.

— Сделала бы всех детей счастливыми.