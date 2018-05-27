Что бы ты сделал, если бы стал президентом? Отвечают сирийские дети 

— Если бы ты была президентом, что бы ты хотела изменить?
— Помогала бы бедным, и остановила бы войну в Алеппо.
— Сделал бы мир лучше.
— Я сделала так, чтобы меня любили в Сирии, и делала бы для страны только лучшее.
— Остановила бы войны.
— Исполнил бы мечты.
— Помогала бы старикам и детям… Не знаю, чтобы ещё изменила.
— …не нужно загрязнять море. Тех людей, которые будут загрязнять море, я бы посадил в тюрьму и заставил бы платить 500 долларов за это, не разрешил бы выйти из тюрьмы, пока не заплатят.
— Чтобы дети делали полезное и продолжали бы это делать в будущем.
— Бесплатно раздавала бы воду бедным и нуждающимся сирийцам.
— Запретила бы курить.
— Сделала бы всех детей счастливыми.