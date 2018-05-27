Подруга BroDude: Елена Позднякова

Наступило воскресение, а значит, пришло время познакомить тебя с нашей новой подругой — Еленой Поздняковой. Мы не будем говорить о красоте девушки: в этом ты можешь убедиться сам, посмотрев ее фото. Лучше мы расскажем тебе про многочисленные увлечения Лены, которыми гордится. Ее мечта детства стать актрисой со временем оформилась в блогерство, и в последнем девушка отчасти преуспела. Свой канал она так и не создала, зато ролики с ее участием в других проектах собрали по миллиону просмотров. Сделать свой канал по-прежнему является одной из главных целей Лены, и мы надеемся он будет не менее популярен. Еще девушка интересуется дизайном, пробует себя в качестве модели, а в свободное время шьет мягкие игрушки. В дальнейшем, помимо блогерства, она планирует заниматься бизнесом, указывая, что умение продавать является одной из ее главных способностей. Охотно верим и желаем Лене удачи! А пока любуемся ее фотографиями.