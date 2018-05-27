Дарья Касаткина: «У мужчины должно быть чувство юмора. А что, с унылым куском г***а жить, что ли?»

Россиянка Дарья Касаткина рассказала, есть ли у нее молодой человек, а также назвала три качества, которыми должен обладать ее мужчина.

— Нет. Мое сердце абсолютно свободно, — сказала Касаткина в передаче «Неспортивное поведение». — Чувство юмора. Это назовут 90 процентов девушек. А что, с унылым куском говна жить, что ли?

Он должен быть надежный. Понятно, что в слово «надежный» входит очень много всего, но должно быть ощущение, что ты с ним, он — с тобой, и все. Даже если есть какие-то девушки, с которым он общается, ты на 100 процентов уверена, что это максимум друзья. Естественно, ты ему доверяешь, потому что если запрещать с кем-то общаться — это уже не отношения, а какая-то тюрьма.

И третье — у него должна быть борода.