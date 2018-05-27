Этот мальчик упаковал свою сумку и ушел из дома искать Бога. Но он не ожидал такой встречи!

Однажды молодой паренек захотел встретиться с Богом. Он знал, что это будет долгое путешествие, поэтому упаковал свой чемодан, положив туда Твинки и шесть бутылок напитка, и начал свою длинную дорогу. Когда он прошел около трех кварталов, то встретил старую женщину, она сидела в парке, просто глядя на голубей.

Мальчик сел рядом с ней и открыл свой чемодан. Он собирался попить напитка, но когда заметил, что старушка выглядит голодной, то предложил ей Твинки. Она с благодарностью приняла его и улыбнулась.

Ее улыбка была так красива, что мальчик захотел снова ее увидеть, поэтому предложил ей напиток. И она улыбнулась ему снова. Мальчик был в восторге!

Они сидели так весь день, улыбаясь друг другу, но не проронили ни слова. Когда стемнело, мальчик понял, что устал. Он встал, но прежде чем уйти, он подошел к старушке и обнял ее. А она улыбнулась ему своей искренней улыбкой.

Когда он пришел домой, его мать была удивлена, видя какое у него радостное лицо.

Она спросила его: «Чем ты сегодня занимался, что тебя так осчастливило?»

Он ответил: Я обедал с Богом». Но прежде чем его мать, успела что-то сказать, добавил: «Знаешь… у нее самая красивая улыбка, которую я когда-либо видел!»

Между тем, пожилая женщина, тоже сияя от радости, вернулся к себе домой. Ее сын был ошеломлен умиротворением на ее лице, и спросил: «Мама, а что ты сегодня делала, что сделало тебя такой счастливой?»

Она ответила: «Я ела пирожные в парке с Богом». Однако, прежде чем ее сын смог, что-то сказать, она добавила: «Ты знаешь, он гораздо моложе, чем я думала.»

Слишком часто мы недооцениваем силу прикосновения, улыбки, доброе слово, честный комплимент, или любое другое проявление заботы. А ведь все это может очень сильно преобразить нашу жизнь.

Люди приходят в нашу жизнь по какой-то причине, на день, месяц или на всю жизнь.

Обнимайте всех одинаково!

Отправьте это людям, которые коснулись вашей жизни по-особенному.

Пусть они знают, насколько они важны.