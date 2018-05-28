Солистка группы Artik & Asti Анна Дзюба — об изменах, критике фигуры и своем сложном характере: «Я тот еще подарочек»

Группа Artik & Asti громко заявила о себе еще в 2011 году, представив трек «Моя последняя надежда». Уже тогда ни у кого не было сомнений, что ее солистов Артема Умрихина и Анну Дзюбу ждет большое будущее.

Так оно и случилось. Сейчас ребята — одни из самых популярных артистов российского шоу-бизнеса, чьи песни не сходят с первых строчек хит-парадов. Но Artik и Asti могут похвастаться не только этим. Например, за восемь лет существования группы Артем создал крепкую семью и в прошлом году впервые стал отцом. А вот Анна решила заняться бизнесом: выпустила свою коллекцию одежды и, кроме этого, открыла салон красоты! С учетом большого количества концертов, гастролей и записей песен нам в WMJ.ru стало интересно, как Asti удается все успевать и есть ли в таком загруженном графике место для личной жизни. Об этом и многом другом читай в нашем интервью с Анной Дзюбой.

WMJ.ru: Asti, ты выпустила свою коллекцию одежды. Поздравляем! Скажи, почему решила стать дизайнером?

Asti:Спасибо! На самом деле я не считаю себя дизайнером. Дизайнер — громко сказано. Это бизнес, детка (смеется). Вообще, я давно мечтала выпускать одежду. Почти все женщины в моей семье всю жизнь шили и занимаются этим до сих пор. Вот и я потихоньку, маленькими шагами решила расти и развиваться в этом направлении. Сейчас, например, готовлю новинки. Правда, из-за отсутствия свободного времени мне пока сложно контролировать этот процесс.

WMJ.ru: К слову, о времени. Ты выступаешь, ездишь на гастроли, записываешь песни и к тому же теперь занимаешься производством одежды — как все успеваешь?

А. :Я, помимо этого, еще и салон красоты открыла, если что. Сама не понимаю как (смеется). Моя жизнь очень насыщенна и разнообразна. Аэропорты, перелеты, недосып…

WMJ.ru: Опиши свой день.

А. : Просыпаюсь, а если не выспалась, могу пожертвовать приемом пищи, и даже не одним, затем сборы, которые занимают часа полтора, после — концерт, ужин и в лучшем случае сон, в худшем — снова перелет (улыбается).

WMJ.ru: Но при этом тебе удается все успевать!

А. :Знаете, я из тех людей, которые предпочитают все делать сами и не ждать от кого-то понимания дела. Больше, чем мне, мой бизнес и мои цели никому не нужны. Я сама езжу на производство, подбираю ткани, создаю модели, занимаюсь раскруткой салона красоты, придумываю новые интересные предложения для наших клиентов и прочее.

WMJ.ru: В таком загруженном графике есть место для личной жизни?

А. :Нет, я одна. Пока мне не повезло встретить того самого. Сейчас мое сердце занято музыкой и любовью к ней в первую очередь. А пока я нахожусь одна, активно занимаюсь карьерой. Хотя, признаюсь, в будущем планирую объединить роль успешной певицы и хорошей жены и мамы.

WMJ.ru: Идеальная семья для тебя — какая она?

А. :Семья, где муж и жена действительно любят, уважают и доверяют друг другу. От такой любви, говорят, рождаются самые счастливые дети (улыбается).

WMJ.ru: С каким мужчиной ты могла бы связать свою жизнь?

А. :С мужчиной, которого я буду уважать. Характер у меня сложный. Я тот еще подарочек (смеется). Но это не из-за того, что я капризная. Просто много работаю, устаю, а это сказывается на моем эмоциональном состоянии. Мне нужно давать свободу и не нарушать творческое пространство. Это важно. Конечно же, я хочу искренне влюбиться, чтобы не думать ни о чем и ни о ком, чтобы любовь была взаимна и честна.

WMJ.ru: Чего никогда не приемлешь, будучи в отношениях?

А. :Терпеть не могу обманщиков, лицемеров и бабников (а в моем мире их почему-то очень много). Мужчин, которые могут обидеть женщину или, того хуже, ударить, для меня вообще не существует. Очень важно, чтобы мужчина был не менее трудолюбивым, чем я. Если он «домашний тюлень», то такие отношения долго не продержатся.

WMJ.ru: А измену смогла бы простить?

А. :Что касается измен… Да, прощала на первый раз. Но жить после этого не могла.

WMJ.ru: Так, о недостатках поговорили, а какие качества тогда в мужчине ценишь больше всего?

А. :Ум, сообразительность и хорошее чувство юмора. Но если я начну описывать все качества, вы в конце концов устанете и скажете, что такого мужчины просто не существует (смеется).

WMJ.ru: Так как ты публичная личность, давай поговорим о критике. У тебя масса поклонников, но и хейтеров немало. Скажи, как в целом относишься к негативным комментариям?

А. :Люди любят обсуждать других. А хейтеры и завсегдатаи инстамира, сами понимаете, не от прекрасного воспитания и хорошей жизни занимаются всякой ерундой. Замечания по поводу внешности, конечно же, обижают меня, как и любую другую девушку. Остальной негатив я умею не замечать. Быть артистом непросто, но каждому свое. Я с детства любила внимание и знаю, что сейчас я однозначно на своем месте. Поэтому буду заниматься тем, для чего рождена, чего бы мне это ни стоило.

WMJ.ru: Ранее ты говорила, что люди негативно отзывались о твоей фигуре. Мы с ними не согласны, особенно сейчас, ведь ты шикарно выглядишь!

А. :Спасибо! Но для меня это вообще больная тема (улыбается). Мода на худобу уходит, но, как ни крути, она есть. Мое тело соглашается худеть только тогда, когда я говорю своему отражению в зеркале, что люблю себя такой, какая есть (смеется). Конечно, за счет постоянных перелетов и недосыпов мне сложно поддерживать фигуру в форме. Но и мучать себя, сидя на воде, я не собираюсь.

WMJ.ru: Как тебе удается поддерживать фигуру в тонусе?

А. :Мне нравится что-то спокойное, полезное не только для тела, но и для души. Хожу на йогу, делаю растяжку и иногда занимаюсь спортом.

WMJ.ru: Скажи, о чем сейчас мечтаешь больше всего?

А. :Мои мечты вполне земные. Хочется, чтобы мои старания были увенчаны успехом, чтобы я всегда занималась любимым делом и чтобы близкие люди были счастливы и здоровы. Мечтаю о семье, детях, большом загородном доме и собаке (улыбается). В моей голове столько идей, мыслей и целей… Главное, чтобы все получилось!

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Фото:пресс-служба, instagram