Люди, которые поразили человечество

Порой люди удивляют окружающих. Дети, которым врачи предсказывают скорую смерть, живут десятки лет, кто-то побеждает врождённые заболевания, в другие демонстрируют, что эликсир бессмертия существует.

1. Пациенты с прогерией. Это заболевание — следствие мутации генов. При прогерии внутренние органы стареют очень быстро, кожа истончается, рост замедлен. В среднем люди с прогерией живут 13 лет, сейчас в мире всего около 80 таких больных. Самый известный пациент — Леон Бота, доживший до 26 лет и скончавшийся в 2011 году. Он вёл активный образ жизни, был художником и диджеем, рассказывал о себе на канале в Youtube.

2. В 1933 году стало известно о смерти китайского специалиста по народной медицине Ли Цинъюня. Чем примечателен этот человек? Оказывается, он родился в 1677 году. Ли пережил 23 жены и оставил после себя 200 потомков.

3. Пока не ясно, что же всё-таки такое ясновидение. Один из самых известных медиумов Дэниел Данглас Хьюм многократно убеждал самых заядлых скептиков, что ясновидение существует. Он не только общался с духами умерших, но и неоднократно публично демонстрировал чудеса телекинеза и левитации. Один из самых впечатляющих трюков Хюьма — полёт. Свидетели рассказывали, что он вылетел через окно в спальне и вернулся через окно в гостиной.