Малыш знает: у него есть мама. Еще позавчера она точно была!

Фото с личной страницы Таисии ЛебедевойМалыш знает: у него есть мама. Еще позавчера она точно была!Таисия Лебедева — мала талантливой девочки Светы Куклиной. Скорее всего, когда вырастет, Света станет мультипликатором: уж сейчас она рисует мультфильмы, которые показывают в нижегородских поликлиниках.

Но, может быть, не мультипликатором, а писателем — у Светы уже вышла книга.

А еще Света уникальна по праву рождения. У нее очень редкое, практически эксклюзивное заболевание. Например, она не может закричать во весь голос: «Люди, приве-е-ет!» И улыбнуться миру тоже не может. И много еще чего. Мышцы не слушаются.

Но и Таисия, и Света верят, что это — пока.

Однажды Таисия написала письмо.

Маме — которая вдруг родила «не такого» ребенка. И не знает, как ей жить дальше.

Вот оно.

«Здравствуй!

Я решила тебе написать.

Я знаю, что тебе сейчас очень тяжело. Тебе горько и обидно, и ты не думала, что все сложится так. И ты не понимаешь, почему именно с тобой? Кто виноват? Что теперь делать? Почему? Почему вот у нее здоровый малыш, а у тебя нет?! Почему она кормит его, а тебе даже не приносят?!

«Я не хочу. Я не смогу это вынести! За что?!»

Никто не знает.

Ясно только одно — без тебя твой малыш или малышка не смогут.

Сейчас тебе очень больно и кажется, что впереди ничего хорошего нет и не будет. И врачи говорят, что надежды на хороший исход мало.

Но никто не знает наперед, что и как будет. Даже врачи!

И ты тоже ничего не знаешь!

Но ты обязательно узнаешь, что будет там, впереди, если сможешь победить свой страх.

Это не «за что»?! Это «для чего?!»

Это обязательно для чего-то и для кого-то нужно. Это нужно твоему малышу или малышке, которая сейчас спит (или не спит) и не знает, что в мире полно проблем и что именно у него или у нее их немного больше чем у кого-то другого.

Но он или она знает точно, что есть мама (еще вчера или позавчера она точно была!) и мама ничего не будет бояться, мама победит свой страх и отчаяние. Мама уже взрослая, а малыш еще совсем маленький и беззащитный и надеяться ему не на кого, кроме тебя!

Не надо ничего бояться!

Я точно так же была на твоем месте (и, к сожалению, не раз) и еще сотни молодых мам. Я тоже много плакала в начале. Но слезами тут не поможешь. Все будет хорошо, если ты не струсишь, не начнешь жалеть себя. Для начала нужно просто успокоиться и пойти к нему или к ней. Нужно дать почувствовать малышу, что ты рядом. Ты должна поразить его своей уверенностью, что все будет хорошо!

Это даст вам силы бороться!

Это может занять не один год, а может и всю жизнь, но «дорогу осилит идущий»!

Ты сейчас — самый важный человек на этой планете для своего сына или дочки. Не оставляй его или ее одну, помоги бороться, помоги победить!

Ты обязательно будешь счастлива, когда увидишь первые успехи! И это нельзя описать словами. Это нужно увидеть, почувствовать, прожить рядом, вместе, начиная с сегодняшнего дня!

Так что вытирай слезы и иди к своему, самому лучшему, самому любимому и родному человеку — к своему ребенку!»

ТАИСИЯ ЛЕБЕДЕВА