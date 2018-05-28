Малыш знает: у него есть мама. Еще позавчера она точно была! 

Фото с личной страницы Таисии ЛебедевойМалыш знает: у него есть мама. Еще позавчера она точно была!Таисия Лебедева — мала талантливой девочки Светы Куклиной. Скорее всего, когда вырастет, Света станет мультипликатором: уж сейчас она рисует мультфильмы, которые показывают в нижегородских поликлиниках.
Но, может быть, не мультипликатором, а писателем — у Светы уже вышла книга.
А еще Света уникальна по праву рождения. У нее очень редкое, практически эксклюзивное заболевание. Например, она не может закричать во весь голос: «Люди, приве-е-ет!» И улыбнуться миру тоже не может. И много еще чего. Мышцы не слушаются.
Но и Таисия, и Света верят, что это — пока.
Однажды Таисия написала письмо.
Маме — которая вдруг родила «не такого» ребенка. И не знает, как ей жить дальше.
Вот оно.
«Здравствуй!
Я решила тебе написать.
Я знаю, что тебе сейчас очень тяжело. Тебе горько и обидно, и ты не думала, что все сложится так. И ты не понимаешь, почему именно с тобой? Кто виноват? Что теперь делать? Почему? Почему вот у нее здоровый малыш, а у тебя нет?! Почему она кормит его, а тебе даже не приносят?!
«Я не хочу. Я не смогу это вынести! За что?!»
Никто не знает.
Ясно только одно — без тебя твой малыш или малышка не смогут.
Сейчас тебе очень больно и кажется, что впереди ничего хорошего нет и не будет. И врачи говорят, что надежды на хороший исход мало.
Но никто не знает наперед, что и как будет. Даже врачи!
И ты тоже ничего не знаешь!
Но ты обязательно узнаешь, что будет там, впереди, если сможешь победить свой страх.
Это не «за что»?! Это «для чего?!»
Это обязательно для чего-то и для кого-то нужно. Это нужно твоему малышу или малышке, которая сейчас спит (или не спит) и не знает, что в мире полно проблем и что именно у него или у нее их немного больше чем у кого-то другого.
Но он или она знает точно, что есть мама (еще вчера или позавчера она точно была!) и мама ничего не будет бояться, мама победит свой страх и отчаяние. Мама уже взрослая, а малыш еще совсем маленький и беззащитный и надеяться ему не на кого, кроме тебя!
Не надо ничего бояться!
Я точно так же была на твоем месте (и, к сожалению, не раз) и еще сотни молодых мам. Я тоже много плакала в начале. Но слезами тут не поможешь. Все будет хорошо, если ты не струсишь, не начнешь жалеть себя. Для начала нужно просто успокоиться и пойти к нему или к ней. Нужно дать почувствовать малышу, что ты рядом. Ты должна поразить его своей уверенностью, что все будет хорошо!
Это даст вам силы бороться!
Это может занять не один год, а может и всю жизнь, но «дорогу осилит идущий»!
Ты сейчас — самый важный человек на этой планете для своего сына или дочки. Не оставляй его или ее одну, помоги бороться, помоги победить!
Ты обязательно будешь счастлива, когда увидишь первые успехи! И это нельзя описать словами. Это нужно увидеть, почувствовать, прожить рядом, вместе, начиная с сегодняшнего дня!
Так что вытирай слезы и иди к своему, самому лучшему, самому любимому и родному человеку — к своему ребенку!»
ТАИСИЯ ЛЕБЕДЕВА