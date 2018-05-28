Очередной скандал Канье Уэста! Ким пришлось снова защищать мужа в Twitter

Канье Уэст (40) снова влез в скандал. На этот раз он повздорил с рэпером Rhymefest (40), своим давним другом.

Канье и Че Смит (а это настоящее имя Rhymefest) познакомились в Чикаго еще подростками и быстро стали хорошими друзьями. Им даже довелось поработать вместе — Смит написал несколько очень удачных треков для Уэста (Hold My Liquor, On Sight и Jesus Walks — за последнюю он даже получил «Грэмми»).

https://www.youtube.com/watch?v=MYF7H_fpc-g В 2011 году Канье и Че основали фонд Donda’s House в честь мамы Канье Донды Уэст, которая умерла в 2007 году от осложнений во время операции. Фонд занимается помощью начинающим молодым артистам — в большинстве своем, рэперам.

Но на прошлой неделе что-то пошло не так. Donda’s House выпустил официальное заявление — они дистанцируются от Канье Уэста из-за его скандальных заявлений в поддержку Дональда Трампа . «Мы были подвергнуты сомнению со стороны наших основных сторонников из-за участия Канье в организации. Мы не можем отвечать за Канье и его взгляды, но мы можем отвечать за правду, для которой мы работаем. Мы просим тех людей, которых оскорбляет Канье Уэст, не отказываться от поддержки нашего фонда, уважать и защищать нас. Не забывайте, что мы — некоммерческая организация, которая нуждается в волонтерах, пожертвованиях и поддержке. Мы не хотим, чтобы ваше отношение к Канье сказалось на отношении к доктору Донде Уэст и тысяче жизней, на которые она повлияла».

И пока Канье отмалчивался, в оборону пошла его супруга. Ким Кардашьян (37) опубликовала в Twitter серию постов, в которых обвинила Смита во лжи. «Ты не был прав с тех самых пор, как тебя выкинули из студии на Гавайях в твоих поддельных Yeezy. Ты пользуешься именем Канье и просишь его сделать пожертвование в фонд, так что заканчивай свою лживую корпоративную политику. Правда в том, что ты не смог поддерживать фонд. Я видела тебя в студии несколько недель назад, почему ты тогда ничего не сказал? У тебя еще хватает наглости использовать имя мамы Канье, чтобы поливать его грязью! Ты не говорил такого, когда Канье заплатил тебе вперед, а ты исчез во время тура Pablo». А еще она пообещала сделать все возможное, чтобы отобрать у Че фонд и дать своим детям быть его главой.

Смит выпустил еще одно официальное заявление: «Если ты и Канье захотите распустить организацию, чтобы вы смогли ей руководить — пожалуйста. Мы продолжим работать в Чикаго и делать все возможное, чтобы поддержать то дело, над которым мы корпели целых пять лет».

https://www.youtube.com/watch?v=fc4dLhECYqY

Ким и Канье решили не отвечать на эти заявления своего (уже, кажется, бывшего) друга, а тем временем фонд опубликовал последнее финальное заявление: «Это было невероятно сложное решение, но цитаты Ким Кардашьян и явно выраженный интерес ее семьи вести этот бизнес привели нас к тому, что мы передадим Ким и Канье эту эстафету, и вернемся к нашим партнерам через несколько недель после того, как обсудим следующие шаги». Фонд больше не носит название Donda’s House.

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