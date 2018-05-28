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ФОТО: как на самом деле выглядит материнство
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ФОТО: как на самом деле выглядит материнство 

Детстрана.ру 51 минуту назад
Фото: Детстрана.ру
Гидра Гомес, фотограф и мама двоих детей, подготовила этот фотопроект к Дню матери. Она хотела, чтобы общество увидело, как далеко реальное материнство от глянцевых фото в журналах и соцсетях, где все улыбаются, царит идеальная чистота, а мама выглядит как супермодель. И ей это удалось на сто процентов! Итак, материнство — это… 1. …Когда ребенок находит тебя, где бы ты ни пряталась
2. …Ты всегда ходишь в туалет с сопровождением
3. …Спокойный сон — это фантастика
4. …Кормить всегда, кормить везде
5. …Помыться в одиночестве — праздник.
6. …Спокойно поболеть не удастся. Закинулась таблетками — и вперед!
7. … Иногда под рукой просто нет носовых платков
8. …Вечная уборка
9. …Умеешь делать все одной рукой
10. …Иногда тебе просто нужно выпить вина в одиночестве.
Boredpanda.com
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