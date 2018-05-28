Чем закончили самые кровавые преступницы

Главарь банды, безжалостный убийца, наркобарон и крёстный отец. Вы когда-нибудь думали, что заниматься неблаговидными делами могут не только брутальные мужчины, но и женщины? Эти опасные преступницы когда-то держали общество в страхе.

1. Клаудия Очоа Феликс. В 2014 году СМИ сообщили, что Клаудия возглавила мексиканскую банду наркокаратлей «Лос Антракс», которая совершила ряд бесчеловечных преступлений. Феликс заменила на этом посту своего арестованного бойфренда.

2. Мария Личчарди. Мария — экс-глава мафиозного клана Личчарди, который орудовал в Италии в районе Неаполя. Дама под крылом клана создала новый бизнес: члены её банды покупали несовершеннолетних девочек в Албании и принуждали их к занятиям проституцией.

3. Мария Леон. Материнство не помешало Марии возглавить банду, которая промышляла перевозкой наркотиков, заказными убийствами и торговлей людьми. Леон поддерживала мексиканская мафия, так что она действовала безнаказанно до самого момента ареста.

4. Розетта Кутоло. Розета — сестра преступника Рафаэля Кутоло, основателя банды Nuova Camorra. Рафаэль из-за решётки вершил дела с помощью сестры, но в какой-то момент она сама стала боссом.

5. Анна Гристина. Глава преступной группировки, занимавшейся работорговлей, сумела заработать более 10 миллионов долларов, но на суде заявила, что работала в службе знакомств.