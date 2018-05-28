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Трогательная и ироничная исповедь матери, которая точно поднимет ваше настроение
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Трогательная и ироничная исповедь матери, которая точно поднимет ваше настроение 

Карельские вести 5 часов назад
Беременность — это жесть. 40 недель ты толстеешь от одного взгляда на булочку. Тебя разносит, бесит и тошнит одновременно. Ходить тяжело, сидеть неудобно, лежать вредно, жить тошно. Ощущение, будто выпила аквариум и внутри плавает черепаха.
Родятся дети тем же дурацким способом, какой использовали инопланетяне в голливудском кошмаре. Не по-людски как-то. Причем роды — это не конец приключений. Все лучшее впереди и ты еще не раз об этом пожалеешь. Дети не дают спать. Их почему-то бесит, если родители спят.
Какают они исключительно, когда вы надели пять штанов и зашли в лифт. А однажды нарисуют на стене такую бабочку, что не сразу ототрешь. Каждый день дети едят, пьют и другими способами портят настроение. Чуть что не так, они же на тебя орут. В три года ребенок вернется из сада с грандиозной шишкой на лбу.
Ты пойдешь и убьешь чужого папашу. Он так и не успеет понять, за что. К десяти годам смиришься с двойками и перестанешь искать, кто в родне был такой тупой.
В двенадцать лет чадо признается, что любовь разрушила его жизнь и все зря.
В тринадцать обнаружишь в его кармане сигареты и ужаснешься.
В четырнадцать найдешь презервативы, ужаснешься, но уже не так бурно.
В шестнадцать сама подсунешь ему презервативы и вспомнишь, каким он был милым, когда в тринадцать только начинал курить.
Потом заявится какое-нибудь Маша или Витя, все в прыщах и очень ранимое. И вот они уже вдвоем грабят твой холодильник, одалживают без возврата, бьют посуду и запираются в ванной. И тебе же надо их мирить. Полы они вымоют лишь однажды, под Новый год, после шикарной драки со скандалом и валидолом.
Но зато. Зато! Однажды ты найдешь в шкафу свой портрет, написанный шариковой ручкой. Там у тебя будут кривые ноги, квадратная голова, косы размером с солнце, косоглазие и нос на щеке. Ты поцелуешь каракули и решишь, что оно того стоило.
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