Трогательная и ироничная исповедь матери, которая точно поднимет ваше настроение

Беременность — это жесть. 40 недель ты толстеешь от одного взгляда на булочку. Тебя разносит, бесит и тошнит одновременно. Ходить тяжело, сидеть неудобно, лежать вредно, жить тошно. Ощущение, будто выпила аквариум и внутри плавает черепаха.

Родятся дети тем же дурацким способом, какой использовали инопланетяне в голливудском кошмаре. Не по-людски как-то. Причем роды — это не конец приключений. Все лучшее впереди и ты еще не раз об этом пожалеешь. Дети не дают спать. Их почему-то бесит, если родители спят.

Какают они исключительно, когда вы надели пять штанов и зашли в лифт. А однажды нарисуют на стене такую бабочку, что не сразу ототрешь. Каждый день дети едят, пьют и другими способами портят настроение. Чуть что не так, они же на тебя орут. В три года ребенок вернется из сада с грандиозной шишкой на лбу.

Ты пойдешь и убьешь чужого папашу. Он так и не успеет понять, за что. К десяти годам смиришься с двойками и перестанешь искать, кто в родне был такой тупой.

В двенадцать лет чадо признается, что любовь разрушила его жизнь и все зря.

В тринадцать обнаружишь в его кармане сигареты и ужаснешься.

В четырнадцать найдешь презервативы, ужаснешься, но уже не так бурно.

В шестнадцать сама подсунешь ему презервативы и вспомнишь, каким он был милым, когда в тринадцать только начинал курить.

Потом заявится какое-нибудь Маша или Витя, все в прыщах и очень ранимое. И вот они уже вдвоем грабят твой холодильник, одалживают без возврата, бьют посуду и запираются в ванной. И тебе же надо их мирить. Полы они вымоют лишь однажды, под Новый год, после шикарной драки со скандалом и валидолом.

Но зато. Зато! Однажды ты найдешь в шкафу свой портрет, написанный шариковой ручкой. Там у тебя будут кривые ноги, квадратная голова, косы размером с солнце, косоглазие и нос на щеке. Ты поцелуешь каракули и решишь, что оно того стоило.