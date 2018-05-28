Служебный роман: видишь эротический сон с коллегой? Вот что это значит

Тебе когда-нибудь снились кошмары о работе? Например, что тебе дают слово на совещании, а ты понятия не имеешь, о чем шла речь. Или ты являешься в кабинет к шефу и вдруг обнаруживаешь, что на тебе нет одежды. Все эти сны говорят о твоей повышенной тревожности в карьерной сфере и неуверенности в себе. Но что означает, если во сне ты делала с начальником или коллегой нечто большее? Рассказываем.

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Согласно популярному порталу о сне SleepZoo, 64% американцев видят кошмары, которые касаются именно работы. Неудивительно, ведь у очень многих людей работа ассоциируется со стрессом, и это влияет на все области жизни.

Из 2000 опрошенных 60% признались, что им хотя бы раз снился секс с коллегой и наутро они чувствовали себя очень неловко. Хорошая новость: если тебе снится, что ты занимаешься любовью с ненавистным начальником, это не значит, что ты на самом деле этого хочешь.

«Эротические сны почти никогда не говорят о положении дел с реальным сексом, — говорит Калеб Бак, эксперт по здоровью в Maple Holistics. — Они гораздо больше говорят о стремлении установить новые связи между двумя частями одного целого. Твой коллега или твой босс может символизировать какую-то часть тебя, черту характера. Секс же — это слияние двух тел, в твоем сне это просто ментальная проекция твоего желания интегрировать какую-то часть тебя в целую картину».

Интерпретируем всё Конечно, перед тем как попытаться интерпретировать сон с более метафоричной позиции, можно задать себе простой вопрос: «Он мне нравится?» И если ответ положительный, то ты имеешь дело с самым простым случаем.

Но если ты твердо знаешь, что твой коллега привлекает тебя не больше табуретки, можно копнуть чуть глубже. Может быть, тебя привлекает не коллега, а сама идея секс-табу прямо на работе? Служебный роман?

Подумай: одно то, что мы проводим уйму времени с нашими коллегами в одном помещении, создает множество скрытых подтекстов и недоговоренностей. Если тебе не хочется этого коллегу, попытайся подумать о нем на более глубоком уровне. С какой чертой характера он у тебя ассоциируется? Может быть, в каких-то аспектах ты бы хотела быть на него похожей? Например, если этот коллега напорист и агрессивен, за словом в карман не лезет и всегда знает, что ответить — может быть, тебе тоже не помешали бы эти умения?

С другой стороны, коллега из твоих эротических снов может просто напоминать тебе кого-то знакомого.

Босс

Другой сценарий по наполнению — это видеть во сне, как ты занимаешься сексом с кем-то выше тебя по карьерной лестнице, с шефом. Это человек, у которого есть формальная власть над тобой. Обычно начальник символизирует силу и власть (сюрприз), авторитет и контроль. Спроси себя, какая сфера в твоей жизни нуждается в большем контроле с твоей стороны. Может быть, ты чувствуешь, что не справляешься с чем-то и тебе нужна поддержка более сильного?

Каким бы неловким не казался тебе сон, где ты предаешься бурной страсти с коллегой или боссом, не пугайся и не испытывай неловкость. Может быть, все дело только в том, что ты нуждаешься в большей власти над собственной жизнью.

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