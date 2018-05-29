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Тест: телеведущей какого шоу ты могла бы стать — «Орла и решки», «Ревизорро», а может, «Дома-2»?
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Тест: телеведущей какого шоу ты могла бы стать — «Орла и решки», «Ревизорро», а может, «Дома-2»? 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: WMJ.ru
Пройди наш тест и узнай, ведущей какого шоу могла бы стать.
На российском телевидении масса развлекательных шоу. Но лишь немногим из них удается завоевать многомиллионную аудиторию. Высокие рейтинги — это усердная работа не только съемочной группы, но и ведущих. Ведь именно они приковывают всеобщее внимание и заставляют зрителей смотреть программу от начала до конца. Интересно, а смогла бы ты справиться с этой задачей? WMJ.ru предлагает тебе проверить это лично и узнать, телеведущей какого шоу ты бы могла стать. Поехали!
К слову, узнать, на какую звездную красотку ты похожа внешне, можешь здесь, а узнать, кто из российских рэперов стал бы твоим идеальным парнем — здесь!
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Фото:shutterstock, instagram, открытые интернет-источники
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