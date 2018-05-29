Как меня изменил переезд в США: личная история

Переезд в другую страну полностью меняет не только отдельные привычки, но и образ жизни в целом. Ты начинаешь жить в новом месте, ежеминутно сталкиваться с другим менталитетом, и тебя повсеместно преследуют трудности перевода. Пережив глубокий экзистенциальный кризис после переезда, ты обращаешь свой взгляд внутрь и спрашиваешь: «А что же действительно изменилось?»

Я научилась уважать личное пространство

В США люди крайне внимательно относятся не только к физическим, но и к психологическим границам человека. Не знаю, как им это удается, но даже в самой ужасной давке никто тебя не заденет. Второй пункт выражается, в том, что беседа с американцами всегда остается на безопасной поверхности, без затрагивания подводных камней. Тебя никогда не спросят о чем-то очень личном. Заметив твое смущение, тема разговора будет сразу изменена или обращена в шутливую форму.

Я начала тщательно изучать состав продуктов

Дело в том, что в Америке разрешены многие добавки и пестициды, которые запрещены в Европе и России. Они приводят не только к полноте, но и серьезным болезням, некоторые даже провоцируют рак. Поэтому здесь я стараюсь делать выбор в пользу органических продуктов.

Я привыкла к холоду

Это прозвучит немного странно, ведь я из России, тем не менее, чтобы действительно закалиться, нужно всего несколько раз проехаться летом в нью-йоркском метро или поработать в одном из местных офисов. Кондиционеры здесь везде и всегда на максимуме. До сих пор не понимаю, как американцы еще при этом умудряются еще и пить все исключительно со льдом.

Я стала более толерантной

Для всех здесь это осознанная необходимость, иначе такое многорасовое общество не смогло бы выжить. После переезда мой взгляд на многие социальные явления стал более спокойным. Интересный парадокс, что в стране, где пропагандируется «свобода слова», некоторые суждения все же лучше оставлять при себе.

Я начала пить воду из-под крана

Во многих штатах, если не во всех, это абсолютно нормальная практика. Даже в таком большом городе, как Нью-Йорк, вода из-под крана не воспрещается. В Американском музее естественной истории над фонтанчиком для питья даже висит табличка, призывающая отказаться от бутилированной воды в пользу нью-йоркского водопровода.

Я стала менее суеверной

В Америке люди реже склонны доверять приметам, верить в мистику и темные силы. Когда я прошу своего мужа-американца не свистеть или не показывать на себе, он смотрит на меня с улыбкой. Со временем я и сама стала замечать, что забываю посмотреться в зеркало, если вернулась домой за забытой вещью, больше не ношу булавочки и не боюсь фотографироваться перед вылетом.

Я перестала стирать дома

Здесь редко встретишь в квартирах такой феномен, как стиральная машина. В основном все ходят в прачечные. Поход в это заведение с несколькими мешками одежды превратился для меня в еженедельный ритуал, к которому, кстати, нужно заранее подготовиться, накопив горстку монет по 25 центов.

Во мне произошла сексуальная революция

До американской раскрепощенности мне, конечно, еще далеко. Но именно здесь я получила импульс к раскрытию своей сексуальности. Американцы открыто обсуждают эту тему не только со своими партнерами, но и просто в дружеской компании. Секс — это явно не табу, а что-то вполне приличное.

Я начала пользоваться кредитной картой

Использовать безналичный расчет для американцев так же естественно, как и дышать. Помню, первое время я была так счастлива избавиться от всех этих бумажек и мелочи, что вообще перестала носить с собой наличку. Картой ты можешь расплатиться везде: от автоматов с едой до государственных учреждений. К тому же, большую роль в жизни каждого американца играет кредитная история, на выстраивание которой уходит определенное время. Это еще один серьезный повод перейти на «пластик».

Я стала чувствовать себя уверенней

Американское общество готово принять тебя таким, какой ты есть, будь ты дрэг-квин, «запекающая» свое лицо толстым слоем пудры, или феминистка, которая больше не бреет ноги. В больших городах аутентичность особенно приветствуется. Пройдя по улицам Нью-Йорка, сразу можно заметить, что люди здесь не стесняются самовыражаться. «Делай, что угодно, только не будь, как все», — кажется, таков их девиз.