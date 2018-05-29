Кем по национальности был Чингисхан на самом деле

Кем был Чингисхан по национальности нам неизвестно. Одни ученые предполагают, что он был тюркизированным арийцем из Кашгарии, другие (таких большинство) считают его монголом.

Но можно сказать точно, что Чингисхан никогда не принадлежал к племени татар. Татары, в отличие от монголов и их современных потомков — бурят и калмыков, относятся к тюркам, и на протяжении всей жизни Чингисхана, были его кровными врагами.

Именно татары отравили отца Чингиса, когда ему было только девять лет. Описание внешности Чингисхана давало повод сомневаться в его монгольском происхождении. Рыжие волосы и серо-зеленые глаза, несвойственные монголам, выделяли его среди соплеменников. Однако эти данные почерпнуты из сочинения, написанного спустя полвека после смерти завоевателя и доверять им (если же конечно речь не идет о генетической мутации) надо очень осторожно.

Собственно говоря, Чингисхан — это не имя, а титул. Его принял Темучжин на курултае (собрании у монголов) в конце XII века. Спустя несколько лет, в 1206 году, теперь уже на большом курултае всех монгольских племен, титул Чингисхана, подчеркивающий первенство, подтвердили все монгольские князья. Значение титула "Чингис" тёмно: "Чингис" или "Тэнгис" монголы называли море, это было отдельное божество в пантеоне шаманизма. Возможно, оно связано с именем Тэнгри — бога всех монголов. Анонимный автор «Сокровенного сказания монголов», так и переводит Чингисхан — Хан волею Вечного Синего Неба. А имя данное Чингисхану при рождении, — Темучжин, значит «кузнец». Оно родственно тюрко-монгольскому корню «темур» — «железо».