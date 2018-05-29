Купленная жена и дочь-полубогиня: что творил Дидье

В 1936 году Луи Дидье, 34-летний француз, купил у бедняка шестилетнюю девочку. Семья той не была в состоянии прокормить её и обеспечить достойной жизнью, тогда как Луи обещал отцу сделать все возможное, чтобы девочка ни в чем не нуждалась.

Отчасти так и вышло. Однако француз воспитывал её не как свою дочь, а как…жену. Спустя 22 года Жанин, которую он когда-то взял под опеку, родила Луи дочь. Девочку назвали Мод. И на нее у Дидье тоже были свои планы.

Отец поставил своей целью вырастить из Мод полубогиню, сверхчеловека. И, стоит заметить, строго следовал этой цели. То, что пришлось пережить его дочери, позже она расскажет в своей книге.

С самого раннего детства Луи испытывал девочку всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Он, как истинный тиран и диктатор, не выносил, когда Мод оставалась без дела. Начиная с пятилетнего возраста, она лишилась любого свободного времени. Бесконечные задания отца сводили малышку с ума. Ей было запрещено есть фрукты, сладкое и любую здоровую еду. Даже свежий хлеб был ей недоступен, ведь отец считал, что организм дочери должен уметь сам справляться с недостатком витаминов. Несколько часов сна на жесткой кровати в ледяной комнате — время не должно проходить даром, а чем тяжелее будут условия жизни, тем лучше она будет впоследствии справляться с трудностями. Вдруг Мод придется сидеть в тюрьме — она должна быть готова переносить любые проблемы стойко.

По плану Луи, девочка должна была стать либо музыкантом, либо превосходной гимнасткой. Но для осуществления этого, ребенок должен обладать железной волей, которую бесувственный отец и пытался натренировать в ней. Этому, например, пор его мнению, способствовало испытание крысами, которых так боялась Мод. Отец будил ее посреди ночи и заставлял сидеть одну в подвале, где ненавистных грызунов было полным-полно. Одним из главных условий было молчание — Мод не имела права даже пискнуть, не то что выйти из подвала раньше положенного. Иногда он крепил к ее кофточке маленькие колокольчики, чтобы убедиться, что та сидит тихо, не двигаясь.

С семи лет горе-родитель стал приучать дочь к алкоголю. По его убеждению, распитие спиртного является составляющей многих жизненных ситуаций. И чтобы дочка в определенный момент не упала в грязь лицом, её было необходимо «научить» пить. Так, к скудным перекусам прибавились виски и вино. Последствия таких тренировок преследовали Мод еще очень много лет.

Помимо того, что девочке неделями приходилось молчать и голодать, иногда отец принуждал её держаться за электрический забор, по которому в этот момент пускал ток. Условие: ни единого звука и намека на боль на лице.

Не удивительно, что чем старше становилась измученная пытками Мод, тем больше она стремилась сбежать из отцовского заточения. На помощь матери рассчитывать смысла не было — та во всем поддерживала Луи. Она его и обожала, и боялась. Спасительными кругами для девушки были её друзья-животные. Как она вспоминала позже, — если бы не они, вряд ли бы Мод нашла силы верить в лучшее и сохранить желание жить. Огромную роль в её жизни сыграл учитель музыки. Он был прекрасным мужчиной и настоял, чтобы уроки проходили у него дома. Там Мод познакомилась со своим будущим мужем. Выйдя замуж, она наконец съехала от родителей. Правда, с нее было взято обещание о том, что дочь обязательно вернется к отцу через полгода, чтобы ухаживать за ним. Мод, конечно, не вернулась.

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Она еще не раз навещала родителей, говоря даже, что чувствовала перед ними свою вину, однако надолго она там больше никогда не задерживалась.

Дочери Луи Дидье пришлось еще долго учиться вести себя в обществе и избавляться от страхов и детских травм, некоторые из которых преследуют ее по сей день. Даже после смерти отца, он не позволяет жить ей спокойно — ей видятся кошмары, в которых он приходит за ней.

Мод стала психотерапевтом, а написанную об отце книгу она отправила матери. На что та сказала, что дочь совсем неправильно все поняла…