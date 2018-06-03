Шутники, поразительно похоже пародирующие звезд 

1/22 Итальянский блогер Эмануэль Феррари завел аккаунт, чтобы, как он говорит, "разбавить юмором пафосную и серьезную модную индустрию". Фото: @_emilife

2/22 Парень не просто копирует образы, он меняет привычные материалы на нечто необычное – мусорные пакеты, фольга, картонные коробки, CD-диски и даже овощи и фрукты. Фото: @_emilife

3/22 Эмануэль говорит, что главное в этом деле не переборщить и не испортить образ звезды пошлостью. Фото: @_emilife

4/22 Даже такие спорные образы блогеру удаются на "отлично". Фото: @_emilife

5/22 А здесь Эмануэль воссоздал образ эпатажной Леди Гаги с помощью растений, овощей и салатных листьев. Фото: @_emilife

6/22 Как только Эмануэль начал вести блог, он стал замечать яркие, привлекательные детали в образах звезд, которые тут же придумывал чем заменить. Этот забавный образ "делают" хозяйственные перчатки. Фото: @_emilife

7/22 Низ платья из объемных картонных коробок - как вам?! Вроде похоже, но откуда у блогера такие ассоциации - загадка! Фото: @_emilife

8/22 А в этом случае внимание Эмануэля привлекло платье певицы Шакиры, которое состоит из зеркальной золотой мозаики, напомнившей блогеру тосты. Фото: @_emilife

9/22 Эмануэль относится с юмором не только к моде и знаменитостями, но и сам к себе. Вот как он оригинально изобразил кубики пресса! Фото: @_emilife

10/22 А это американский актер Том Лэнк, известный по роли Эндрю Уэллса в телесериале "Баффи — истребительница вампиров" и его спин-оффе "Ангел". Он тоже увлекается шуточными пародиями, только ему важно воспроизвести все, не только костюм, но и макияж, прическу и даже позу звезды. Фото: @tommylenk

11/22 Как и Эмануэль, Том использует простые предметы домашнего обихода и вещи, которые можно купить за несколько долларов, чтобы создать звездный образ. Фото: @tommylenk

12/22 В этом случае Том сделал акцент на роскошные серьги актрисы Шарлиз Терон и не прогадал, изобразив их с помощью обычных ложек. Фото: @tommylenk

13/22 Лэнк продумывает образ до мелочей: макияж, волосы, украшения - важно буквально все, чтобы добиться максимальной схожести. Посмотрите, как искусно Том копирует макияж актрисы Сары Джессики Паркер. Фото: @tommylenk

14/22 А здесь актер полностью скопировал Мэрайю Кэри на снимке папарацци. Даже туфелька с яркой подошвой лежит также. Фото: @tommylenk

15/22 Посмотрите, Том даже повторил фон: правда, вместо океана у Лэнка - синий пакет. Фото: @tommylenk

16/22 В этом случае Лэнк снова использовал синий хозяйственный пакет только не для фона, а для целого костюма. Обратите внимания, что яркие ботильоны Том заменил носками. Фото: @tommylenk

17/22 Знакомьтесь, это комедиантка и актриса Селеста Барбер. Она тоже увлекается комичными пародиями. Девушка в основном делает акцент не на костюмах (хотя и на них тоже), а на смешных, неестественных позах, которые модели принимают. Фото: @celestebarber

18/22 Конечно, выходит очень весело! Селеста прилагает максимум усилий, чтобы получилось максимально похоже, хотя всем понятно, что повторить такие позы в реальности невозможно. Фото: @celestebarber

19/22 Вот еще один забавный пример: ожидание vs реальность! Фото: @celestebarber

20/22 Фото из серии: "я думаю, что так выгляжу, когда позирую" vs "как я на самом деле выгляжу". Фото: @celestebarber

21/22 В этом случае Барбер, как и предыдущие герои подборки, скопировала образ целиком, но не забыла скорчить гримасу и дать всем понять, как на самом деле неудобно лежать в такой "расслабленной" позе. Фото: @celestebarber