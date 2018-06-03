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Шутники, поразительно похоже пародирующие звезд
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Шутники, поразительно похоже пародирующие звезд 

Рамблер 1 час назад
Они следят за тем, что и как делают звезды, и повторяют это в шутливой форме. Получается смешно!
1/22  Итальянский блогер Эмануэль Феррари завел аккаунт, чтобы, как он говорит, "разбавить юмором пафосную и серьезную модную индустрию".
Фото:
2/22  Парень не просто копирует образы, он меняет привычные материалы на нечто необычное – мусорные пакеты, фольга, картонные коробки, CD-диски и даже овощи и фрукты.
Фото:
3/22  Эмануэль говорит, что главное в этом деле не переборщить и не испортить образ звезды пошлостью.
Фото:
4/22  Даже такие спорные образы блогеру удаются на "отлично".
Фото:
5/22  А здесь Эмануэль воссоздал образ эпатажной Леди Гаги с помощью растений, овощей и салатных листьев.
Фото:
6/22  Как только Эмануэль начал вести блог, он стал замечать яркие, привлекательные детали в образах звезд, которые тут же придумывал чем заменить. Этот забавный образ "делают" хозяйственные перчатки.
Фото:
7/22  Низ платья из объемных картонных коробок - как вам?! Вроде похоже, но откуда у блогера такие ассоциации - загадка!
Фото:
8/22  А в этом случае внимание Эмануэля привлекло платье певицы Шакиры, которое состоит из зеркальной золотой мозаики, напомнившей блогеру тосты.
Фото:
9/22  Эмануэль относится с юмором не только к моде и знаменитостями, но и сам к себе. Вот как он оригинально изобразил кубики пресса!
Фото:
10/22  А это американский актер Том Лэнк, известный по роли Эндрю Уэллса в телесериале "Баффи — истребительница вампиров" и его спин-оффе "Ангел". Он тоже увлекается шуточными пародиями, только ему важно воспроизвести все, не только костюм, но и макияж, прическу и даже позу звезды.
Фото:
11/22  Как и Эмануэль, Том использует простые предметы домашнего обихода и вещи, которые можно купить за несколько долларов, чтобы создать звездный образ.
Фото:
12/22  В этом случае Том сделал акцент на роскошные серьги актрисы Шарлиз Терон и не прогадал, изобразив их с помощью обычных ложек.
Фото:
13/22  Лэнк продумывает образ до мелочей: макияж, волосы, украшения - важно буквально все, чтобы добиться максимальной схожести. Посмотрите, как искусно Том копирует макияж актрисы Сары Джессики Паркер.
Фото:
14/22  А здесь актер полностью скопировал Мэрайю Кэри на снимке папарацци. Даже туфелька с яркой подошвой лежит также.
Фото:
15/22  Посмотрите, Том даже повторил фон: правда, вместо океана у Лэнка - синий пакет.
Фото:
16/22  В этом случае Лэнк снова использовал синий хозяйственный пакет только не для фона, а для целого костюма. Обратите внимания, что яркие ботильоны Том заменил носками.
Фото:
17/22  Знакомьтесь, это комедиантка и актриса Селеста Барбер. Она тоже увлекается комичными пародиями. Девушка в основном делает акцент не на костюмах (хотя и на них тоже), а на смешных, неестественных позах, которые модели принимают.
Фото:
18/22  Конечно, выходит очень весело! Селеста прилагает максимум усилий, чтобы получилось максимально похоже, хотя всем понятно, что повторить такие позы в реальности невозможно.
Фото:
19/22  Вот еще один забавный пример: ожидание vs реальность!
Фото:
20/22  Фото из серии: "я думаю, что так выгляжу, когда позирую" vs "как я на самом деле выгляжу".
Фото:
21/22  В этом случае Барбер, как и предыдущие герои подборки, скопировала образ целиком, но не забыла скорчить гримасу и дать всем понять, как на самом деле неудобно лежать в такой "расслабленной" позе.
Фото:
22/22  Все знают, что мокрые майки - это сексуально, но Селеста Барбер может поспорить!
Фото:
Итальянец Эмануэль Феррари завел блог в Instagram еще в 2014 году, чтобы, как он сам говорит, "добавить юмора в слишком уж пафосную и серьезную индустрию моды и красоты". Сегодня у парня около 800 тысяч подписчиков. Эмануэль утверждает, что старается использовать только то, что оказывается под рукой у него дома.
Американский актер Том Лэнк, известный по роли Эндрю Уэллса в телесериале "Баффи — истребительница вампиров" и его спин-оффе "Ангел", тоже увлекается шуточными пародиями на звезд. Он, правда, подходит более серьезно: если посмотреть на его фото в Instagram, можно увидеть, насколько продуманы все образы Лэнка. Он повторяет макияж, прически, украшения и даже татуировки.
А вот австралийская актриса и комедиантка Селеста Барбер веселит своих подписчиков тем, что пытается повторить нереальные позы, в которых застывают модели с томным выражением лица. Барбер редко детально продумывает костюмы и макияж, но она очень комично выражает суть посыла: неестественность — не всегда сексуальна, а чаще даже смешна.
Подборка фотопародий от итальянского блогера Эмануэля Феррари, актера Тома Лэнка и актрисы Селете Барбер, которые воссоздают фото селебрити с помощью подручных средств и собственного юмора.
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