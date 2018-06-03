Шутники, поразительно похоже пародирующие звезд 

Итальянец Эмануэль Феррари завел блог в Instagram еще в 2014 году, чтобы, как он сам говорит, "добавить юмора в слишком уж пафосную и серьезную индустрию моды и красоты". Сегодня у парня около 800 тысяч подписчиков. Эмануэль утверждает, что старается использовать только то, что оказывается под рукой у него дома.
Американский актер Том Лэнк, известный по роли Эндрю Уэллса в телесериале "Баффи — истребительница вампиров" и его спин-оффе "Ангел", тоже увлекается шуточными пародиями на звезд. Он, правда, подходит более серьезно: если посмотреть на его фото в Instagram, можно увидеть, насколько продуманы все образы Лэнка. Он повторяет макияж, прически, украшения и даже татуировки.
А вот австралийская актриса и комедиантка Селеста Барбер веселит своих подписчиков тем, что пытается повторить нереальные позы, в которых застывают модели с томным выражением лица. Барбер редко детально продумывает костюмы и макияж, но она очень комично выражает суть посыла: неестественность — не всегда сексуальна, а чаще даже смешна.
Подборка фотопародий от итальянского блогера Эмануэля Феррари, актера Тома Лэнка и актрисы Селете Барбер, которые воссоздают фото селебрити с помощью подручных средств и собственного юмора.