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Потрясающие воспоминания человека, многое познавшего в жизни
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Потрясающие воспоминания человека, многое познавшего в жизни 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Иногда, если что-то удачно получилось, то кажется — повезло, само собой, как же иначе. А когда вырастаешь, то начинаешь ценить чью-то помощь, чье-то вовремя сказанное слово. Наверное я уже достаточно выросла, раз у меня пошли такие благодарные воспоминания.
Приехала в столицу совсем пацанкой. Вроде бы не из такой уж провинции, но в метро первый раз — не там села, не там вышла, замешкалась на эскалаторе, толкнули, нагрубили. Все, хочется провалиться, стать невидимкой. И последняя капля — спотыкаюсь, сумка отлетает. Совсем все. Вдруг какой-то взрослый дядька хватает меня под ручку, поднимает сумку и говорит: «Я видел ты споткнулась правой ногой — это к удаче. Куда тебе нужно? »
Потратил кучу времени, все объяснил, вывел из метро, пожелал удачи и бегом назад, страшно опаздывал куда-то. Для вечно спешащих и не всегда приветливых столичных жителей это — поступок. А у меня плечи расправились, и небо оказалось голубое, и поездка удалась. Как пинка дал в светлое будущее. Почему-то я уверена, что если бы я споткнулась левой ногой, было бы все то же самое.
Спрашивает у меня знакомая, чего я такая горем убитая. Объясняю — залезли в наш дом, обокрали, и не только украденного жалко, но и как-будто грязными сапогами по нашему уюту. «Да ты что», говорит она — «Не думай даже расстраиваться, это значит вашему дому грозила какая-то беда, а судьба перевела ее в такую чепуху. Скажи ей спасибо и живи дальше». Сколько раз этот разговор вытягивал меня из депрессий и неприятностей.
Иду в детстве мимо какой-то дачи, дергаю с ветки горсть черешни, и вижу, как хозяин, который внутри дачи собирал эту черешню деликатно зашел за дерево, чтобы меня не смущать. Проблем с тем, чтобы чужого не брать, никогда не было, родители приучали перешагивать через кошелек на дороге. Но на ягоды совратилась. А тактичность дачного хозяина сделала мне прививку на всю жизнь. Через какое-то время читала в газете, что в такой же ситуации девчонку дачный хозяин застрелил.
Сидим мы, две молодые мамочки, на скамейке, смотрим как наша малышня залезает на старый теннисный стол и спрыгивает то с одного бока, то с другого, уже минут пятнадцать. Вдруг меня что-то срывает с места и я на полдороге перехватываю свою дочку. Смотрю вниз — она прыгала на воткнутый в землю осколок. Даже думать не хочу, какая могла бы быть беда. Вот что это было? Кто меня сорвал? Спасибо тебе, судьба. И всем спасибо.
Карельские вести: последние новости
Он очень смутился, так как его мачеха назвала его аутистом в общественном месте. Но то, что случилось после этого, просто шок! Муж приходит домой пьяный и не в своем уме. Но, когда он проснулся, то был просто в шоке! Ее сын нещадно издевался в школе, поэтому она решает разместить эту статью на Facebook!
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