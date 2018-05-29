10 советов, как повысить свою мотивацию

Мотивация очень важна для успеха, по сути являясь главной движущей силой его достижения. Обычно человек получает ее со стороны: награды, зарплата, бонусы, признание окружения и прочее. Но самая сильная мотивация та, что исходит изнутри, которая личными установками связывает все внешние причины в одну. Вот несколько советов, как развить свою внутреннюю мотивацию до предела.

1. Цель должна быть высокой, но осуществимой

Даже если она такой не кажется изначально. Жизнь одна, поэтому каждый мечтает прожить ее невероятно интересно, желая получить самое лучшее. Соответственно, и мечта у тебя, скорее всего, амбициозная. Это не страшно. Мечтать о собственной яхте гораздо лучше, чем хотеть быть матросом на ней. Но высокая цель потому так и называется, что идти к ней нужно очень долго. И чтобы не свернуть на полпути, равнодушно махнув на нее рукой, тебе необходима подзарядка в виде регулярных побед. Разбей свою цель на подцели, составь план краткосрочных задач и выполняй их поэтапно. Это подарит тебе нужный стимул и даст шанс поверить в свои силы.

2. Прислушивайся к отзывам

Будь открыт для обратной связи. Всегда. Даже если тебя критикуют. Ну а если хвалят, то закрываться и нет смысла. Здоровая критика стимулирует твою производительность, заставляет работать лучше, указывает на изъяны. Конечно, если на регулярной основе ты получаешь лишь негативные отзывы, в конечном счете это может привести к стрессу и депрессии. Но ключ к успеху состоит в том, как ты им противостоишь. Обрати своего врага в союзника, преврати отрицательные отклики в стимул, который подарит стремление работать лучше вопреки ожиданиям твоих критиков.

3. Избавься от плохих привычек

В твоей жизни, вполне вероятно, есть привычки, которые вовсе не обязательны, при этом сильно мешают производительности. Например, приходить на работу в понедельник с глубокого похмелья после куражных выходных, а затем полдня восстанавливаться, мечтая о ведре минералки и домашней постели. А тут еще этот дурацкий отчет! Или распространенная привычка ложиться поздно спать по будням, зная, что принципиальный будильник разбудит тебя еще до восхода солнца. Все это вредит твоей работе, а значит, и оттягивает момент достижения цели. Избавься от того, что мешает тебе выполнять обязанности максимально эффективно. Замени плохие привычки на что-то более полезное, как бутылку светлого пива с похмелья можно заменить на стакан воды.

4. Не прекращай учиться

Если ты думаешь, что твое образование заканчивается с окончанием учебного заведения, то так далеко от истины ты еще не находился! Настоящая учеба приходит потом, с осознанием того, что она действительно необходима. Для успеха тебе неизбежно придется повышать свой профессионализм и совершенствовать навыки. Огромный массив информации в интернете, различные курсы и тренинги — способов много, и они гораздо доступнее, чем раньше. Рассматривай неудачи как стимул узнать что-то новое и никогда не переставай учиться. 20 способов процветать, даже когда у тебя нет на это мотивации

5. Празднуй свои победы

Победа (даже незначительная) заслуживает соответствующего вознаграждения. Всякий раз, когда достигаешь желаемой цели, сделай себе подарок. Это может быть что-угодно: небольшой кутеж с друзьями или покупка нового автомобиля. Главное, чтобы повод действительно того заслуживал. Награждение даст тебе еще больший стимул для хорошей работы.

6. Не бойся рисковать

Ты никогда не достигнешь чего-то грандиозного, если не выйдешь из зоны комфорта и не начнешь рисковать. Страх использовать новые шансы ограничивает потенциал роста, а соответственно, и вознаграждение, которое ты мог бы получить. Принятие рисков сопряжено с оценкой потенциальной выгоды, а потому они выглядят оправданными и заставляют действовать.

7. Делай перерывы

Они нужны каждому, и ты не исключение. Долгий путь требует перевалов. Давно доказано, что непрерывная работа без отдыха приводит к потере производительности. Возьми отпуск и отвлекись от бесконечного давления. Это необходимо, чтобы, вернувшись в офис, ты взялся за работу с еще большим энтузиазмом.

8. Примиряйся с неудачами

Успех — это не гладкая дорога, вымощенная мягким суфле. Путь к успеху невозможен без неудач или потерь. Развивай устойчивость, поскольку она учит справляться с неблагоприятными обстоятельствами. Умение признавать неудачи и решать проблемы не просто поможет избежать их в будущем, но и сохранит мотивацию идти дальше.

9. Устанавливай сроки

Установленный дедлайн позволяет более ответственно относиться к выполнению задач. Ставь реальные сроки, чтобы сосредоточиться на определенной цели, не отвлекаясь на другие. После выполнения одной задачи у тебя прибавится мотивации для реализации следующей. Устанавливай даты выполнения для каждой и следуй плану. Но не откладывай работу слишком надолго. Зачастую промедление равносильно провалу, поскольку оно ослабляет мотивацию, а вместе с ней и веру в успех.

10. Вдохновляй себя

Нет лучшего стимула для работы, чем вдохновляющий процесс ее выполнения. Какой бы трудовой дисциплины ты ни придерживался, шансы на успех будут невелики, если твоя деятельность не приносит тебе удовольствия. Любовь к своему делу, осознание причастности к чему-то важному и гордость за воплощенные проекты являются гораздо большей мотивацией, чем пресловутое желание разбогатеть. Почему деньги не лучшая мотивация