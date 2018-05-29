Психотреп: женские фразы, которые выводят мужчин из себя

Девочки, вот короткая инструкция: лучше не говорить это своим мужчинам. Не благодарите.

«Мне все равно»

На самом деле, тебе не все равно. Просто в глубине души ты надеешься: твой возлюбленный настолько хорошо тебя изучил, что сам сообразит, куда ты хочешь пойти: в суши или за бургерами.

«Ой, все»

Просто не говори так.

«Нам надо поговорить»

Все способные к сжатию места парня сжимаются, как только он слышит эту фразу — ничего хорошего после нее не будет. Особенный вид садизма — сказать «Вечером, когда встретимся, нам нужно будет поговорить». И жди теперь.

«Ты меня любишь?»

Никогда не задавай мужчине такой вопрос. Если он тебе этого еще не сказал — значит, или правда так и не смог полюбить, или просто сам ждет подходящего момента, чтобы признаться. А твое нытье «Ну так любишь или нет» будет только раздражать.

«Все нормально»

Нет! Не нормально! Ты просто всем своим видом показываешь, что не нормально. Прекрати врать ртом и объясни, что именно тебя не устроило.

«Я не обиделась»

Родной брат «все нормально». Очередное вранье на благо спокойного вечера без ссор и скандалов. Повторение — мать учения: если все не нормально и ты обиделась — не молчи и обсуди.

«Я хочу просто побыть с тобой»

Не дай бог после такой фразы мужчине отвести девушку в какое-то не очень романтичное место или устроить домашние посиделки с пошлой комедией и чипсами. «Просто побыть вдвоем» на женском языке значит смотреть что-то жутко романтическое (с налетом розовых соплей), есть тоже романтическое (клубнику там, сливки, шампанское) и при этом постоянно целоваться.

«Я толстая?»

Забудь. Вообще вот эти все «ничего не замечаешь?», «мне это идет?» и «как тебе мои ногти?». Ты не толстая; он ничего не замечает; да, тебе идет; ему пофиг на твои ногти. Мужчины, не благодарите.

«Ты меня не понимаешь»

Чаще всего мужчина не понимает женщину, потому что она не очень доходчиво объяснила проблему, а не потому, что он идиот. Поэтому слышать такое, согласись, обидно.

«Я потратила на тебя лучшие годы своей жизни»

Окей, ты сама его выбрала, ладно? И этой фразой ты добьешься только злости и разочарования в тебе (он-то тоже столько же лет потратил на тебя), а не стыда и чувства вины.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/psihotrep-zhenskie-frazy-kotorye-vyvodyat-muzhchin-iz-sebya/