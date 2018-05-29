Ее сын нещадно издевался в школе, поэтому она решает разместить эту статью на Facebook!

Мне было очень противно, когда я узнала, что мой 12-летний сын счел нужным целенаправленно наступить новенькой девочке на ногу и прокрутить ногой с такой силой, что он порвал ей совершенно новые туфли и еще и огрызался. Я должна тебе кое-что сказать Джейкоб: «Если тебе так нравиться издеваться над людьми, я лично передам тебя в руки ее родителям, чтобы они отчитали тебя так унизительно, как они посчитают нужным, пока ты не возьмешь свои деньги, которые тебе подарили на день рождения и пойдешь покупать ей новые туфли и букет цветов!»

Несколько дней спустя. Отвечаю на некоторые вопросы. Да, мой сын видел эту запись, он был отмечен на ней, прежде чем она распространилась словно вирус (я даже не ожидала, что так произойдет), так что его друзья могли видеть, что его действия имеют последствия. Он не большой, умный, сложный, но веселый 12-летний мальчик, который слушается свою маму. Меня не особо волнует, кто не согласен с моими методами воспитания, мой сын унизил и обидел девочку, независимо от его намерений (он не ожидал, испортить ее обувь, он просто думал, что она споткнется). А ведь мы незнаем, что именно заставило эту девочку оставить ее старую школу, возможно над ней там издевались… так представьте теперь, насколько хуже заставил себя чувствовать ее этот нелепый поступок моего сына. Так что тот стыд, который испытывал мой сын из-за этой записи, откровенно говоря, ничто по сравнению с унижением, которые пришлось пережить этой девочке, гуляя с разорванной обувью и красными от слез глазами.

P. S. Конечно я поговорила с моим сыном о его поведении, я не просто отметила его на этой записи, он ее прочитал! Я полностью уверена, что это был единственный случай, который больше не повториться».