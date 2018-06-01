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Тайный донор рассказал о зачатии десятков детей
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Тайный донор спермы рассказал о зачатии десятков детей 

Lenta.ru 5 минут назад
Фото: Lenta.ru
Донор спермы из Великобритании признался, что долгое время не решался рассказать жене о своем занятии. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Бывший учитель математики, а затем водитель микроавтобуса, представившийся журналистам как Клайв, благодаря донорству стал отцом 80 детей, 14 из которых еще находятся в утробе. 62-летний британец женат, у него трое своих детей и девять внуков. Он сдавал генетический материал с 2013 года и до последнего времени скрывал это от супруги.
«Я ей не лгал, а просто не говорил. Однажды я специально оставил ей свой телефон, чтобы она все узнала», — признался Клайв. По его словам, его жена не слишком счастлива, но он не собирается бросать донорство, пока не «доведет число детей до определенного количества».
Издание отмечает, что британца могут заставить платить алименты, поскольку он занимается донорством через не лицензированные государством клиники. Клайв считает, что этот риск настолько мал, что им можно пренебречь.
Он не воспользовался услугами легальных клиник, так как они отказывались принимать генетический материал у мужчин старше 35 лет. Однако Клайву так хотелось быть донором, что он разместил объявление о продаже спермы в Facebook, и девушки начали сами ему писать. Мужчина указал, что здоров, увлекается спортом и готов пройти осмотр у врача по требованию.
«Очень жаль, что я не могу показать вам фотографии семей, у которых появились дети благодаря мне. Я вижу, сколько счастья им принес ребенок. Все эти семьи разные, и где-то две трети из них — однополые», — добавил Клайв.
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