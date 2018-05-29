Он очень смутился, так как его мачеха назвала его аутистом в общественном месте.

Я родился с легким синдромом аспергера, и единственное, что действительно выдает меня — это мои навыки, но, в основном, я излечился от него. Но моя мачеха, на протяжении всей моей жизни, все мои мелкие неудачи списывала на мой «аутизм». Например: уронил чашку — вот что бывает, когда кто-то рожает ребенка с аутизмом! Споткнулся и упал — ты не можешь контролировать свой аутизм? Случайно наткнулся на кого-то — эй, учитесь не делать этого, люди могут сказать, что у вас аутизм. Получил 4+ — мне так жаль тебя, сынок, ты, наверное, не сможешь поступить в хороший колледж из-за твоего аутизма…

Как бы смешно это ни звучало, но мне было больно слышать это, но сегодня все было иначе. Мы были в продуктовом магазине, когда я нес кучу продуктов в своей корзине, то у меня случайно выпала пачка макарон. Она взглянула на меня взглядом, полным презрения, и сказал довольно громко: «Почему у аутистов все время, что-то падает из рук?»

Все оглянулись на нас, многие посмотрели на меня с отвращением. Тогда один старик медленно подошел к моей мачехе, и вырвал небольшую коробку крекеров из ее рук и сказал: «О, дорогая, вы должны быть осторожны с вашим аутизмом», — сказал он очень веселым голосом.

Люди расхохотались, и я еле сдержался, чтобы не рассмеяться. Ее лицо было красным, как помидор, и она была ужасно смущена и взбешена. Она даже не могла ничего ответить. Но это была правда. Если кто-то и «аутист» здесь, честно говоря, это должна быть она. Я очень благодарен этому человеку. Мне никогда не хватало смелости сделать это!