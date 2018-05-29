Он услышал, как отец сказал своей дочери очень странные слова в аэропорту. Это просто бесценно!

Недавно я стал свидетелем того, как отец и дочь прощались в аэропорту.

Когда они стояли возле ворот безопасности, то обнялись, и отец сказал: «Я люблю тебя, и я желаю тебе достаточно.»

Дочь ответила: «Папа, в нашей совместной жизни было более чем достаточно. Твоя любовь — это все, в чем я когда-либо нуждалась. Я тоже желаю тебе достаточно, папа.»

Они поцеловались, и дочь ушла. Отец подошел к окну, где я сидел. Стоя там, я видел, что он хотел заплакать. Я старался не вторгаться в его личную жизнь, но он сам задал мне вопрос: «Вы когда-нибудь прощались с кем-то, зная, что это навсегда?»

«Да», — ответил я, — «Простите меня за вопрос, но почему вы прощались навсегда?»

«Я стар, а она живет очень далеко. И я реально оцениваю сложившуюся ситуацию — следующая поездка будет на мои похороны», — сказал он.

«Когда вы прощались, я слышал, вы сказали: ‘я желаю тебе достаточно. ’ Могу я спросить, что это значит?»

Он улыбнулся и сказал: «Это пожелание, которое передавалось в нашей семье из поколения в поколение.» Он остановился на мгновение и поднял глаза, как будто пытался вспомнить все в деталях, и улыбнулся еще больше. «Когда мы сказали, ‘я желаю тебе достаточно, мы желали, чтобы жизнь этого человека была достаточно наполнена хорошими вещами.» Затем, повернувшись ко мне, он поделился следующим.

«Я желаю вам достаточно солнца, чтобы сохранить ваши отношения яркими, независимо от того, какой серый день будет на дворе.

Я желаю вам достаточно дождя, чтобы оценить солнце еще больше.

Я желаю вам достаточно счастья, чтобы сохранить ваш дух живым навечно.

Я желаю вам достаточно боли, так чтобы даже самые маленькие радости в жизни казались огромными.

Я желаю вам достаточно прибыли, чтобы удовлетворить ваши желания.

Я желаю вам достаточно потерь, чтобы оценить все, что вы имеете.

Я желаю вам достаточно приветствий прежде, чем вы скажете последнее «прощай».»

Тогда он заплакал и ушел.

Как говорится: «Надо не больше минуты, чтобы найти особенного человека, не больше часа, чтобы оценить его, не больше дня, чтобы полюбить, но целая жизнь, чтобы забыть такого человека.

Для всех моих друзей и близких: „Я желаю вам достаточно!“