Прокурор не должен был задавать бабуле такой вопрос, если не был готов к такому ответу!

В ходе судебного разбирательства, в маленьком южном городке, прокурор вызвал своего первого свидетеля — пожилую женщину. Он подошел к ней и спросил: «Миссис Джонс, вы меня знаете?» Она ответила: «Да, я знаю вас, мистер Вильямс. Я знаю тебя еще с тех времен, как ты был мальчиком, и, честно говоря, ты был большим разочарованием для меня. Ты лжешь своей жене и манипулируешь людьми и обсуждаешь их за спиной. Ты думаешь, что ты большая шишка, но у тебя слишком мало мозгов, чтобы понять, что ты никогда не станешь кем-то большим, чем канцелярской крысой. Так что, да, я знаю, кто вы. Прокурор был ошеломлен. Не зная, что еще сделать, он указал пальцем через зал и спросил: „Миссис Джонс, знаете ли вы адвоката?“ Она снова ответила: ‘Да, знаю. Я знаю мистера Брэдли, с его детских лет. Он ленивый, нетерпимый и у него проблемы с алкоголем. Он не может построить нормальные отношения ни с кем, а его адвокатская практика — одна из худших во всем штате. Кстати, он изменял своей жене с тремя разными женщинами. Одна из них была твоей женой. Так что, да, я знаю его.

Адвокат чуть не умер со стыда.

Судья попросил обоих мужчин подойти к нему и очень тихо сказал:

»Если кто-либо из вас, идиотов, спросит ее, знает ли она меня, я отправлю вас обоих на электрический стул.»