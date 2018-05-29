Эта молодая учительница спросила своих учеников о размере одного органа. Но никогда не ожидала услышать такой ответ!

Учительница информатики миссис Сэмпсон спрашивает у учеников шестого класса: «Кто мне может сказать, какой человеческий орган, при стимуляции, увеличивается до 10 раз от своего обычного размера?»

Никто не поднимает руку, так что она вызывает одну из учениц и спрашивает: «Мэри, ты можешь мне сказать, какой орган человеческого тела, при стимуляции, увеличивается до 10 раз от своего обычного размера?»

Мэри встает, краснея, говорит: «Как Вы смеете задавать мне такой вопрос? Я буду жаловаться родителям, а они сделают так, что Вас уволят!»

Миссис Сэмпсон в шоке от такой реакции Мэри, но повторяет свой вопрос для класса, и на этот раз Сэм поднимает руку.

Да, Сэм?» — говорит миссис Сэмпсон. «Мэм, правильный ответ-радужная оболочка человеческого глаза».

«Очень хорошо, Сэм. Спасибо». Миссис Сэмпсон потом поворачивается к Мэри и говорит: «Мэри, у меня есть к тебе 3 замечания: во-первых, понятно, что ты не сделала свою домашнюю работу. Во-вторых, у тебя очень грязные мысли. И в-третьих, я боюсь, что однажды ты будешь горько разочарована.»