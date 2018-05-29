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Эта молодая учительница спросила своих учеников о размере одного органа. Но никогда не ожидала услышать такой ответ!
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Эта молодая учительница спросила своих учеников о размере одного органа. Но никогда не ожидала услышать такой ответ! 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Учительница информатики миссис Сэмпсон спрашивает у учеников шестого класса: «Кто мне может сказать, какой человеческий орган, при стимуляции, увеличивается до 10 раз от своего обычного размера?»
Никто не поднимает руку, так что она вызывает одну из учениц и спрашивает: «Мэри, ты можешь мне сказать, какой орган человеческого тела, при стимуляции, увеличивается до 10 раз от своего обычного размера?»
Мэри встает, краснея, говорит: «Как Вы смеете задавать мне такой вопрос? Я буду жаловаться родителям, а они сделают так, что Вас уволят!»
Миссис Сэмпсон в шоке от такой реакции Мэри, но повторяет свой вопрос для класса, и на этот раз Сэм поднимает руку.
Да, Сэм?» — говорит миссис Сэмпсон. «Мэм, правильный ответ-радужная оболочка человеческого глаза».
«Очень хорошо, Сэм. Спасибо». Миссис Сэмпсон потом поворачивается к Мэри и говорит: «Мэри, у меня есть к тебе 3 замечания: во-первых, понятно, что ты не сделала свою домашнюю работу. Во-вторых, у тебя очень грязные мысли. И в-третьих, я боюсь, что однажды ты будешь горько разочарована.»
Карельские вести: последние новости
Он услышал, как отец сказал своей дочери очень странные слова в аэропорту. Это просто бесценно! Муж приходит домой пьяный и не в своем уме. Но, когда он проснулся, то был просто в шоке! Ее сын нещадно издевался в школе, поэтому она решает разместить эту статью на Facebook!
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