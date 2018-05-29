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Мужчина устроил «разборки» со школьниками в Комсомольске-на-Амуре: видео
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Мужчина устроил «разборки» со школьниками в Комсомольске-на-Амуре: видео 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Разъяренный мужчина нецензурно ругался, кричал на школьника за то, что тот обидел его сына.
В одной из школ в Комсомольске-на-Амуре ученик пожаловался отцу на своего сверстника. Родитель решил ответить обидчику своего сына, принялся оскорблять его, выкрикивая ругательства.
Инцидент снимали на камеру школьники. Автор записи, которая выложена в YouTube, утверждает, что «разборки» взрослого мужчины с младшеклассником происходили у школы №3 в Комсомольске-на-Амуре.
«Че ты толкаешь его, че тебе надо от него?», — накричал на школьника мужчина.
«Этот чмошник обзывается тут», — ответил ребенок.
«Чмошник ты, понял? Как ты разговариваешь, ты урод, бл…!», — выругался взрослый.
«Чо ты стоишь, смотришь, он тебя чмошником назвал. Всеки ему», — обратился мужчина к своему сыну.
«Ты чмо, говно на палке, урод, понял?» — заорал разъяренный отец.
Затем мужчина стал разбираться в причинах конфликта между детьми, стал спрашивать, зачем один школьник кинул в другого тряпку, отобрал учебник и так далее.
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