Мужчина устроил «разборки» со школьниками в Комсомольске-на-Амуре: видео

Разъяренный мужчина нецензурно ругался, кричал на школьника за то, что тот обидел его сына.

В одной из школ в Комсомольске-на-Амуре ученик пожаловался отцу на своего сверстника. Родитель решил ответить обидчику своего сына, принялся оскорблять его, выкрикивая ругательства.

Инцидент снимали на камеру школьники. Автор записи, которая выложена в YouTube, утверждает, что «разборки» взрослого мужчины с младшеклассником происходили у школы №3 в Комсомольске-на-Амуре.

«Че ты толкаешь его, че тебе надо от него?», — накричал на школьника мужчина.

«Этот чмошник обзывается тут», — ответил ребенок.

«Чмошник ты, понял? Как ты разговариваешь, ты урод, бл…!», — выругался взрослый.

«Чо ты стоишь, смотришь, он тебя чмошником назвал. Всеки ему», — обратился мужчина к своему сыну.

«Ты чмо, говно на палке, урод, понял?» — заорал разъяренный отец.

Затем мужчина стал разбираться в причинах конфликта между детьми, стал спрашивать, зачем один школьник кинул в другого тряпку, отобрал учебник и так далее.