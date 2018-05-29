Невероятно вдохновляющая и поучительная история!

Жил богатый купец, который имел 4 жен. Он больше всего любил 4-ю жену, украшал ее богатыми одеяниями и угощал деликатесами. Он заботился о ней и давал ей все самое лучшее.

Он также очень любил 3-ю жену. Он очень гордился ею и всегда хотел показать ее своим друзьям. Тем не менее, торговец всегда был в большом страхе, что она может убежать с другими мужчинами.

Он тоже любил свою 2-ю жену. Она очень внимательный человек, всегда терпеливый и на самом деле является доверенным лицом торговцев. Всякий раз, когда торговец сталкивался с некоторыми проблемами, он всегда обращался к своей второй жене, и она всегда помогала ему и помогала ему в трудные времена.

А 1-я жена купца является очень лояльным партнером и внесла большой вклад в поддержание его богатства и бизнеса, а также заботится о семье. Но, купец не любил первую жену, и хотя она любила его очень сильно, он вряд ли обратил на нее внимание.

Однажды купец заболел и понял, что скоро умрет. Он подумал о своей роскошной жизни и сказал себе: «Теперь у меня есть 4 жены, но когда я умру, я буду один. Как мне будет одиноко»

Поэтому он спросил 4-ю жену: «Я любил тебя больше всего, одарил тебя самой прекрасной одеждой и осыпал тебя большой заботой. Теперь, когда я умираю, ты пойдешь за мной и составишь мне компанию?»

«Ни за что!» — ответила 4-я жена, и ушла. Ответ врезался острым ножом прямо в сердце торговца.

Грустный торговец тогда спросил 3-ю жену: «Я так сильно любил тебя всю свою жизнь теперь, когда я умираю, ты последуешь за мной и составишь мне компанию?»

«Нет!» — ответила третья жена — «Жизнь здесь так хороша! Я снова выйду замуж, когда ты умрешь!» Сердце купца остановилось от разочарования.

Затем он спросил вторую жену: «Я всегда обращался к тебе за помощью, и ты всегда помогала мне. Теперь мне снова нужна твоя помощь. Когда я умру, ты последуешь за мной и составишь мне компанию?»

«Извини, на этот раз я не могу тебе помочь!» — ответила вторая жена — «В лучшем случае, я могу только отправить тебя в могилу.» Ответ был, как гром среди ясного неба, и торговец был опустошен.

Затем раздался голос: «Я уйду с тобой. Я буду следовать за тобой, где бы ты ни находился.» Купец поднял глаза и там была его первая жена. Она была такой худой, как будто страдала от недоедания. Очень огорченный, торговец сказал: «Я должен был лучше заботиться о тебе, пока я мог!»

У каждого мужчины и женщины четыре жены или мужа. Что означают эти жены?

*четвертая жена

4-я «жена» — это наше тело. Мы любим наше тело день и ночь. Утром мы умываемся, надеваем одежду и обувь. Мы даем пищу нашему телу. Мы заботимся о нашем теле, как четвертая жена в этой истории. Но, к сожалению, в конце нашей жизни, тело, первая «жена» не может следовать за нами к следующему миру.

*третья жена

Наша третья жена — наше имущество, статус и богатство. Когда мы умираем, они все идут к другим.

*вторая жена

2-я жена — наша семья и друзья. Независимо от того, как близко они были там для нас, когда мы живы, самые дальние они могут остаться нами до могилы.

* Первая жена

Первая жена — это, по сути, наша душа, часто забытая в погоне за материальным, материальным богатством и чувственным наслаждением.