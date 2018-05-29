Финалистка конкурса «Живая классика»: детство делает нас счастливыми на всю жизнь

Мария Балицкая

"Самое лучшее на этом свете — это детство". С таким девизом идет по жизни суперфиналист Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», который прошел в МДЦ «Артек» 15 мая, обладатель приза зрительских симпатий Елизавета Хвостикова из Краснодара. Она учится в пятом классе, увлекается рисованием, театральным искусством, но больше всего любит читать.

Лиза, расскажи, пожалуйста, какие чувства ты испытывала на сцене конкурса «Живая классика»?

— Мне было очень страшно. Перед выступлением я очень переживала и практически забыла все слова, но потом, когда вышла на сцену, мне так сильно аплодировали, что я все вспомнила и начала рассказывать. Здесь была очень сильная конкуренция, если честно, я боялась, что не выиграю и очень рада, что все же победила. А когда я услышала, что выиграла приз зрительских симпатий, чуть не заплакала, хотя нет, я заплакала. Мне очень приятно, спасибо вам, ребята, большое. Я люблю вас, артековцы.

Суперфиналист Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» в МДЦ «Артек» Елизавета Хвостикова из Краснодара

Почему ты решила принять участие в конкурсе, и каким был твой путь?

— Мне об этом конкурсе рассказала мой преподаватель по сценической речи Татьяна Леонидовна Головина . Она сказала, что это очень популярный всероссийский конкурс и предложила мне зарегистрироваться и поучаствовать в нем. Так я прошла школьный этап, затем окружной. На региональном этапе было очень много детей: из ста сорока человек выбрали только троих. О своей победе я узнала, когда была на занятиях: мне позвонила мама и сказала, что я прошла в финал. Я расплакалась от радости.

Почему на конкурс ты выбрала произведение «Манюня»?

— «Манюня» Наринэ Абгарян — моя любимая книга. Это светлый, пропитанный солнцем и запахами южного базара, потрясающий и смешной рассказ о детстве, о двух девочках-подружках: Нари и Манюне, о грозной и доброй ба (бабушке Манюни) и об их родственниках, постоянно попадающих в казусные ситуации. Это самое теплое, озорное и полное веселых приключений детство, которое делает человека счастливым на всю жизнь. Я выбрала это произведение, во-первых, потому что оно про детей, а во-вторых, оно учит взрослых не забывать о том, что самое лучшее на этом свете — это детство.

Кто был рядом и поддерживал тебя на протяжении всего конкурса?

— Все это время поддерживают меня родители и родственники, а также мой педагог по сценической речи. Мои выступления они смотрят в прямой трансляции. Когда я выигрываю — звонят и говорят, что я молодец!

Суперфиналист Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» в МДЦ «Артек» Елизавета Хвостикова из Краснодара

Стало ли особенным для тебя участие в «Живой классике», ведь это не первый твой конкурс?

— Я принимала участие в конкурсе «Великая Россия» в 2017 году в Сочи и в конкурсе «Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце», где заняла первые места. Участвовала в краевом конкурсе «Молодые дарования Кубани», в котором заняла второе место. Также я ездила в театральную мастерскую «Тандем», где из 18 человек тоже завоевала первое место. Участие в конкурсе «Живая классика» мне дало очень много опыта, знаний и новых друзей. А еще сбылась моя мечта: я попала в «Артек» — лучший лагерь страны и мира.

Что ты ждешь от поездки на финал конкурса, который пройдет 1 июня на Красной площади в Москве?

— Я возлагаю на эту поезду немало надежд. Ожидаю, что будет много людей, и, конечно же, жюри и известные актеры. Я очень хочу их увидеть.