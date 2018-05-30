Эмилия Кларк: «Успех — это одиночество»

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк в честь премьеры «Хана Соло», который прямо сейчас показывает разочаровывающие результаты в мировом прокате, дала обширное интервью Vanity Fair. В беседе с журналистами Кларк рассказала об «оборотной стороне» славы — о том, что популярность часто сопряжена с одиночеством, а стать настоящими друзьями с коллегами-актерами очень сложно.

«Эта профессия может многих от тебя оттолкнуть. Ты в трейлере — сама по себе. В машине — сама по себе. В самолете. В самолете. Снова в самолете. Вот так на самом деле и выглядит успех, если ты актер. Успех — это одиночество», рассуждает Эмилия.

«У меня нет друзей-звезд», признается актриса. «Мои подруги спускают меня с небес на землю. А с большинством актеров у нас мало общего».

попкорнnews