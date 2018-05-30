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«Че ты стоишь? Всеки ему!» Отец пришел на разборки сына с одноклассником и довел мальчика до слез
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«Че ты стоишь? Всеки ему!» Отец пришел на разборки сына с одноклассником и довел мальчика до слез 

360tv.ru 23 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Скандал произошел в одной из школ в Комсомольске‐на‐Амуре. Мальчик пожаловался отцу на то, что одноклассник испачкал его замазкой и смеялся над ним. Папа наорал на «провинившегося» ребенка, при этом его оскорбляя. В пресс‐службе регионального УМВД «360» рассказали, что по факту случившегося проводится проверка.
Конфликт удалось заснять ученикам этой школы.
Ребенок не смог самостоятельно разобраться со своим приятелем из класса, который, по его уверениям, толкал его, бросал в него тряпкой и обзывал. Когда папа спросил «виновного», в чем дело, тот назвал его сына «чмошником».
«Ты, уродина! Как ты разговариваешь, а ты что молчишь? Он тебя чмошником назвал. Че ты стоишь? Всеки ему!» — обратился папа к своему отпрыску. Плачущий школьник попытался что-то объяснить, но родитель продолжил кричать.
Появившемся в Сети роликом заинтересовалась местная полиция.
«Этот материал мы выявили в ходе мониторинга соцсети. Он был зарегистрирован. В настоящее время проводится поверка. Установлена школа, где произошел инцидент, установлены и сами участники конфликта. На сегодня запланированы беседы сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних с детьми и родителями», — сказала начальник отдела УМВД России по городу Комсомольск-на-Амуре, подполковник внутренней службы Ирина Щеголова.
Решение по этому делу будет принято после выяснений обстоятельств произошедшего конфликта.
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