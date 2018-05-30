Группа специалистов задавала этот вопрос группе детей от 4 до 8 лет: «Что значит любовь?»

Ответы этих детей очень емкие и глубокие, такого никто не мог предположить. Посмотрим, что вы думаете об этом…

«Когда у бабушки прогрессировал артрит, и она больше не могла согнуться, чтобы накрасить себе ногти на ногах, то мой дед начал помогать ей в этом, даже когда его руки тоже поразил артрит. Это любовь».

Ребекка — 8 лет «Когда кто-то кого-то любит, то имя этого человека становится особенным. А ты просто знаешь, что твое имя звучит по-особенному из его уст».

Билли — возраст 4 «Любовь-это то, что заставляет тебя улыбаться, когда ты устал».

Терри — возраст 4 «Любовь — это когда моя мама делает кофе для папы, и она делает глоток, прежде чем дать ему чашечку, чтобы убедиться, что его вкус в порядке».

Дэнни — 7 лет «Любовь — это когда вы целуетесь все время. Затем, когда вы устаете целоваться, вы все еще хотите быть вместе и много разговариваете. Мои мама и папа такие. Но они выглядят вульгарно, когда целуются».

Эмили — 8 лет «Любовь-это то, что есть у вас в комнате на Рождество, если вы перестанете открывать подарки и прислушаетесь.»

Бобби — 7 лет «Если вы хотите научиться любить, нужно начать с друга, которого ненавидишь.»

Никка — 6 лет (нам нужны несколько миллионов таких деток, как Никка на этой планете)

«Любовь — это когда ты говоришь парню, что тебе нравится его рубашка, а потом он носит ее каждый день.»

Ноэль — 7 лет «Любовь похожа на маленькую старушку и маленького старичка, которые все еще друзья, даже после того, как они все друг о друге знают.»

Томми — 6 лет «Во время моего выступления на фортепьяно, я была на сцене, и мне было очень страшно. Я посмотрела в зал, на всех тех людей, которые смотрели на меня, и увидела, как мой папа машет мне рукой и улыбается.

Он был единственным, кто это делал. После этого я перестала бояться».

Синди — возраст 8 «Любовь — это когда мама дает папе лучший кусочек курицы».

Илэйн — 5 лет «Любовь — это когда мама видит папу потным и вонючим и все равно говорит, что он красивее, чем Джордж Клуни .»

Крис — 7 лет «Я знаю, что моя старшая сестра меня любит, потому что она отдает мне всю свою старую одежду, а потом идет покупать себе новую.»

Лорен — возраст 4 «Когда ты любишь кого-то, то твои ресницы порхают вверх и вниз, а маленькие звезды выходят из вас.»

Карен — 7 лет «Любовь — это когда мама видит папу на унитазе, и она не думаю, что это мерзко.»

Марк — возраст 6 «Вы не должны говорить «я тебя люблю», если не имеете в виду именно это. Но если вы имеете в виду именно это, то вы должны говорить об этом очень часто. Люди очень забывчивые».

Джессика — возраст 8 «Любовь-это когда твой щенок лижет тебе лицо, даже после того как ты оставила его в одиночестве на весь день.»

Мэри Энн — 4 года