Лучший способ убедить кого-то, что он не прав

В споре рождается истина. Так говорят, когда обсуждение чего-то двумя людьми заканчивается принятием общего решения. Но иногда в споре с другим человеком тебе не просто не хочется с ним соглашаться, но даже тяжело слушать его доводы. При этом чем больше он говорит, тем больше ты утверждаешься в своей правоте. Худшее, что ты можешь сделать в такой ситуации, — это продолжать настаивать на своем мнении. Потому что это заставит твоего оппонента принять оборонительную позицию, и он будет еще больше держаться собственных убеждений. Вместо этого прими его точку зрения как часть истины, а затем направь собеседника к самостоятельному признанию собственной неправоты. Данный подход ведения дебатов был сформулирован еще в XVII веке философом Блезом Паскалем. Он говорил, что лучший способ повлиять на сознание оппонента — это посмотреть на вещи его глазами, а потом дать ему возможность изменить свое мнение. В одной из своих книг Паскаль пишет:

«Прежде чем указать собеседнику на его ошибки, необходимо понять, как он рассматривает этот вопрос. Возможно, он видит проблему по-своему, лишь с одной стороны, а указав на другую, ты поможешь ему признать ошибочность его убеждений. Другими словами, он думает, что прав, потому что не видит проблему со всех сторон. И ты должен позволить ему это сделать самостоятельно, поскольку люди легче соглашаются с аргументами, к которым они приходят сами».

Если ты хочешь указать кому-то в споре, что он ошибается, то начни с признания его правоты. Покажи, что его точка зрения может иметь смысл и ты готов к ней прислушаться. Затем предоставь информацию, которая последовательно вытекает из его слов, чтобы он сам пришел к полному пониманию ситуации. Как объясняет Паскаль, мало кого задевает отсутствие знаний в чем-либо. Знать все невозможно. Но человека может разозлить, когда это незнание используют против него, чтобы поставить под сомнение его интеллект. В этом случае спор неосознанно превращается в личное столкновение и не способен закончиться конструктивно. Профессор психологии Техасского университета Артур Маркман называет данный подход к дебатам действенным и способным разрешить любые разногласия. Как утверждает Маркман, лояльная риторика ослабляет защитный механизм оппонента и позволяет ему изменить мнение без опасения, что он будет выглядеть глупо. Таким образом дискуссия может превратиться в сотрудничество, а обсуждение — принести плоды за счет словесной транзакции: «Я соглашусь с твоим мнением, но в ответ ты признаешь, что в чем-то ошибся и согласишься со мной». Иногда самый верный способ изменить мнение собеседника — просто дать возможность сделать это ему самому. 5 советов, которые помогут отстоять свою точку зрения