«Всеки ему!»: мужчина устроил «разборки» с одноклассником своего сына

Вмешательство отца в конфликт его сына с одноклассником рискует обернуться уголовным делом в отношении несдержанного родителя — представители МВД по Хабаровскому краю уже начали проверку по факту оскорбления ученика на пороге школы №3 Комсомольска-на-Амуре. Запись сделал один из воспитанников учебного заведения.

"Чмошник — это ты, понял? Как ты с ним разговариваешь? Ты урод. Чего ты рот свой открыл?! Ты чего стоишь, он тебя чмошником назвал, всеки ему!" — настаивал отец ученика младших классов, чей «обидчик» стоял рядом и лил слезы.

Педагогический прием успеха не возымел — кулаки в ход не пошли. Тем не менее полицейские заинтересовались записью и уже установили всех участников конфликта. Причиной его, как можно понять из ролика, стал испачканный замазкой школьный костюм — таким образом один школьник подшутил над другим. Отец последнего юмор не оценил и решил на доступном ему языке побеседовать с провинившимся, но теперь ему предстоит давать показания в полиции.