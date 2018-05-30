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«Всеки ему!»: мужчина устроил «разборки» с одноклассником своего сына
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«Всеки ему!»: мужчина устроил «разборки» с одноклассником своего сына 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Вмешательство отца в конфликт его сына с одноклассником рискует обернуться уголовным делом в отношении несдержанного родителя — представители МВД по Хабаровскому краю уже начали проверку по факту оскорбления ученика на пороге школы №3 Комсомольска-на-Амуре. Запись сделал один из воспитанников учебного заведения.
"Чмошник — это ты, понял? Как ты с ним разговариваешь? Ты урод. Чего ты рот свой открыл?! Ты чего стоишь, он тебя чмошником назвал, всеки ему!" — настаивал отец ученика младших классов, чей «обидчик» стоял рядом и лил слезы.
Педагогический прием успеха не возымел — кулаки в ход не пошли. Тем не менее полицейские заинтересовались записью и уже установили всех участников конфликта. Причиной его, как можно понять из ролика, стал испачканный замазкой школьный костюм — таким образом один школьник подшутил над другим. Отец последнего юмор не оценил и решил на доступном ему языке побеседовать с провинившимся, но теперь ему предстоит давать показания в полиции.
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