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Она боялась сказать мужу, что ее автомобиль украли. Но никогда не ожидала такого ответа!
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Она боялась сказать мужу, что ее автомобиль украли. Но никогда не ожидала такого ответа! 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Мой муж всегда ругал меня за то, что я оставляю ключи в зажигании. Мое мнение, что зажигание-лучшее место, чтобы не потерять ключи.
А его мнение, что если оставлять там ключи, то автомобиль рано или поздно украдут.
И вот однажды теория мужа оправдалась, я подошла к парковке и не обнаружила там своего авто. Я сразу же позвонила в полицию. Я рассказала им свое месторасположение, и призналась, что оставила ключи в машине, и что ее украли.
Затем я сделала самый сложный для меня звонок, звонок мужу. «Милый», — я запнулась, я всегда называю его «милый» в таких случаях, — «Я оставила ключи в машине и ее украли.»
Наступило молчание, я уже подумала, что нас рассоединили, но потом я услышала его голос.
«Ты издеваешься?», — рявкнул он, — «Я же только что высадил тебя!»
Теперь наступило время моего молчания. Смутившись, я сказала: «Ну, приезжай, тогда, и забери меня».
Он ответил: «Я сделаю, это как только мне удастся убедить полицейских, что я не воровал твою чертову машину!»
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