Она боялась сказать мужу, что ее автомобиль украли. Но никогда не ожидала такого ответа!

Мой муж всегда ругал меня за то, что я оставляю ключи в зажигании. Мое мнение, что зажигание-лучшее место, чтобы не потерять ключи.

А его мнение, что если оставлять там ключи, то автомобиль рано или поздно украдут.

И вот однажды теория мужа оправдалась, я подошла к парковке и не обнаружила там своего авто. Я сразу же позвонила в полицию. Я рассказала им свое месторасположение, и призналась, что оставила ключи в машине, и что ее украли.

Затем я сделала самый сложный для меня звонок, звонок мужу. «Милый», — я запнулась, я всегда называю его «милый» в таких случаях, — «Я оставила ключи в машине и ее украли.»

Наступило молчание, я уже подумала, что нас рассоединили, но потом я услышала его голос.

«Ты издеваешься?», — рявкнул он, — «Я же только что высадил тебя!»

Теперь наступило время моего молчания. Смутившись, я сказала: «Ну, приезжай, тогда, и забери меня».

Он ответил: «Я сделаю, это как только мне удастся убедить полицейских, что я не воровал твою чертову машину!»