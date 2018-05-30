Почему я люблю его, а он меня нет?

Вопрос:

Здравствуйте. Моя история очень похожа на предыдущую «Что делать, если влюбилась в коллегу?». Да, тоже был коллега, у которого я оказалась во френдзоне, но с нюансами: он показывал, что я ему тоже нравлюсь, даже говорил, что влюблён в меня, говорил, что одинок, но, конечно, ни разу не пригласил на свидание, наши отношения дальше дружеских не зашли. В чём цель такого его поведения — просто позабавиться, потешить своё самолюбие, самоутвердиться за мой счёт? Он же видел, насколько сильно он мне нравится.

Ответ: Здравствуй, подруга! Любить коллегу — тяжкий крест, планида деловой женщины. Но тот факт, что предыдущий наш ответ не принес тебе пользы, вовсе не значит, что твой коллега какой-то совершенно особенный, просто в реальности ты предпочитаешь свои фантазии. Да и вообще, судя по тому, о чем именно ты вопрошаешь к мудрости наших авторов, в облаках ты витаешь перманентно. По крайней мере в вопросах отношений с мужчинами. Но именно этим твое сообщение меня и привлекло, так что давай разбираться, как спустить тебя на землю. «В чём цель такого его поведения?» Может быть, магнитные бури или Стрелец был в Сатурне. Возможно, детская травма или, как он сказал — одиночество, настолько тотальное, что пришлось рассказать о нем своей коллеге. Может, босс промыл мозги или девушки не дают в принципе. У меня только один вопрос: «Да какое тебе дело до его целей?!». Если бы ты спросила: «Как понять, любит ли он меня или нет?», я бы ответила: «Нет», — но ты просишь совета относительно вещей, которые никто, даже мы, не может контролировать.

О причинах конкретных поступков наверняка известно только тем, кто эти поступки совершает.

Единственное, что касается тебя лично во всей этой проблеме, так это то, что он не позвал тебя на свидание. Ни разу. Значит, это ему не нужно. В этот момент следует переключить свое внимание на другого коллегу, а лучше на себя. А не слезки лить, не сочувствовать его одиночеству, не окутывать ваше общение непробиваемым волоком надежд, не вздыхать от умиления после признаний в любви. Если тебе действительно хочется знать правду, просто спроси его: «Парень, что между нами происходит на самом деле? В чем цель твоего поведения?». Не надо копить догадки, лучше вспомнить про личные границы. А может, твое самомнение настолько величественно, что ты тени сомнения допустить не можешь, что кто-то может жить своей жизнью и не вводить тебя в курс своих целей, желаний и намерений. В таком случае ты эгоцентрична, и поэтому парню легче дружить с тобой, чем быть твоим партнером. Кому нужна девушка, в системе мира которой она — пуп Вселенной. Ты не спросила «Что мне делать?», потому что ты уже знаешь что: догнать беднягу и контролировать! Потешить свое самолюбие — чем? Тем, что он так сильно нравится девушке, которая ему не интересна? Что тут потешного? Самоутвердиться за мой счёт — утвердиться не помешало бы тебе, причем здесь, на Земле, а не среди райских планет любви, и желательно за счет собственных ног и попытки контролировать только свои мысли, чувства и поступки. Он же видел, насколько сильно он мне нравится. — Ну видимо, плохое зрение у него. Догони его, раскрой глаза, еще больше залюби, утоли его одиночество и как можно дольше не обращай внимание на то, что он живой человек со своей волей и правом выбора как себя вести.

Девушки, которые уважают себя и других, во френдзоне не оказываются!

Такие живут своей жизнью, устраивают ее так, как хотят, и выбирают только тех коллег, с которыми им по пути. А те, которым корона не жмет, не видят, что их не хотят, не любят, не ценят, и продолжают заблуждаться: вот сейчас я как пойму мужскую психологию, да как заживу, как буду счастлива и спокойна! Легче от того, что ты поймешь его мотивы, тебе не станет, а знаешь почему? Потому что на эти мотивы ты плевала с высокой колокольни. Ты просто хочешь убедиться — тот факт, что ты во френдзоне, никак с тобой не связан, что у него там серьезное дерьмо внутри, которое нужно понять и простить. Еще можно попытаться его вычистить или просто сесть и покорно ждать, когда же он все таки первый шаг сделает. Хочется верить, что если говорит, что любит, значит действительно любит, но мало ли, чего кому хочется. Дело дрянь, если ты все еще его ждешь, и проблема в твоей голове, если по-прежнему пытаешься выяснить, почему он так холоден, но дружелюбен. И проблема эта — «Я королева».

Себя нужно не до небес заоблачных возносить, а просто любить, уважать, ценить и воспитывать в себе не смирение к мужским поступкам, а чувство собственного достоинства. Когда ты перестанешь жить в иллюзиях, бояться остаться в одиночестве и пресечешь желание разобраться в проблемах всех влюбленно-обездоленных, ты, возможно, поймешь: на парня, который не совершает конкретных действий по отношению к тебе, нужно забить болт. Но даже болты забивать еще уметь надо. Посылать всех вокруг и тихо слезки лить в подушку или громко на всеуслышание — это тоже раздутое чувство собственного величия. Уходя от того, кому ты не нужна, важно суметь о себе позаботиться и в нужное русло направить все свои силы.