Свекровь дала невестке эту записку перед ее первой брачной ночью. Такого она не ожидала!

Дорогая Сьюзи!

Добро пожаловать в нашу семью, и что более важно, в семейную жизнь. Я решила помочь тебе, предоставив словарь женатого мужчины. Он поможет тебе лучше понимать твоего мужа.

«ЭТО МУЖСКОЕ ДЕЛО»

Перевод: «Нет никакого рационального объяснения его мыслям, и у Вас нет никаких шансов объяснить его действия логически.»

«Я МОГУ ПОМОЧЬ С УЖИНОМ?»

Перевод: «Почему ужин еще не на столе?»

«АГА» «КОНЕЧНО, ДОРОГАЯ», или «ДА, ДОРОГАЯ»

Перевод: «Абсолютно ничего не значит. Это рефлекс.»

«ЭТО СЛИШКОМ ДОЛГО ОБЪЯСНЯТЬ»

Перевод: «Я понятия не имею, как это работает».

«Я СЛУШАЮ ТЕБЯ. ПРОСТО МЕНЯ КОЕ-ЧТО БЕСПОКОИТ».

Перевод: «Когда ты говоришь, то твои груди движутся, а я представляю свою голову между ними»

«ДОРОГАЯ, ОТДОХНИ. ТЫ СЛИШКОМ МНОГО РАБОТАЕШЬ.»

Перевод: «Я не могу услышать игру из-за твоего пылесоса.»

«КАК ИНТЕРЕСНО, ДОРОГАЯ».

Перевод: «Ты все еще говоришь?»

«ТЫ ЗНАЕШЬ, КАКАЯ У МЕНЯ ПЛОХАЯ ПАМЯТЬ».

Перевод: «Я помню, старую песню из детства, и номер своего автомобиля и каждого автомобиля, которым я когда-либо владел, но я забыл про твой день рождения.»

«Я ПРОСТО ПОДУМАЛ О ТЕБЕ, И РЕШИЛ КУПИТЬ ЭТИ РОЗЫ.»

В переводе: «Девушка, которая продавала их на углу была настоящая красотка.»

«ОЙ, НЕ КРИЧИ — Я ПРОСТО ПОРЕЗАЛСЯ, НИЧЕГО СТРАШНОГО.»

Перевод: «На самом деле я отрубил себе конечности, но лучше я истеку кровью, чем признаю, что мне больно.»

«ЧТО Я СДЕЛАЛ НА ЭТОТ РАЗ?»

Перевод: «Ты опять меня поймала?»

«Я УСЛЫШАЛ ТЕБЯ».

Перевод: «Я не имею ни малейшего понятия, что ты только что сказала, но я отчаянно надеялся, что догадаюсь, чтобы не тратить следующие три дня, слушая как ты орешь на меня.»

«ТЫ ЗНАЕШЬ, Я НИКОГДА НИКОГО НЕ ЛЮБИЛ, КРОМЕ ТЕБЯ».

Перевод: «Я так привык, что ты кричишь на меня, но понимаю, что могло быть и хуже».

«ТЫ ВЫГЛЯДИШЬ ПОТРЯСАЮЩЕ».

Перевод: «О, Боже, пожалуйста, хватит примерять эти наряды, я голоден.»

«Я НЕ ПРОИГРАЛ. Я ТОЧНО ЗНАЮ, ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ».

В переводе: «Никто не увидит нас живыми.»