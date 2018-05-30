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Сын сказал матери, что между ним и его соседкой ничего не было.
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Сын сказал матери, что между ним и его соседкой ничего не было. 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Мама навещала своего сына, который живет с девушкой-соседкой.
Во время ужина, его мать не могла не заметить, как красива его сожительница. Она давно уже подозревала отношения между ними, а ее приезд к ним только подзадорил ее любопытство.
В течение вечера, она наблюдала за ними и старалась понять, есть ли между ними, что-то большое, чем кажется на первый взгляд.
Прочитав мысли своей матери, сын сказал: «Я знаю, о чем ты думаешь, но уверяю тебя, мы просто соседи.»
Примерно через неделю, его соседка пришла к нему и сказала: «С тех пор, как твоя мама приезжала к нам на ужин, я не могу найти свое столовое серебро. Ты не знаешь, не могла ли она его взять?»
Сын ответил: «Я очень в этом сомневаюсь, но я напишу ей, просто чтобы быть уверенным».
Он сел и написал: «Милая мама, я не говорю, что ты взяла столовое серебро моей соседки, но и не говорю, что ты его не брала. Но факт остается фактом, оно пропало с тех пор, как ты была у нас на ужине. С любовью, твой сын.»
Несколько часов спустя он получил письмо от матери: «Дорогой сын, я не говорю, что Вы спите со своей соседкой, но и не говорю, что ты не спал с ней. Но факт остается фактом, если бы она спала в своей постели, она бы нашла столовое серебро у себя под подушкой. С любовью, мама.»
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