Сын сказал матери, что между ним и его соседкой ничего не было.

Мама навещала своего сына, который живет с девушкой-соседкой.

Во время ужина, его мать не могла не заметить, как красива его сожительница. Она давно уже подозревала отношения между ними, а ее приезд к ним только подзадорил ее любопытство.

В течение вечера, она наблюдала за ними и старалась понять, есть ли между ними, что-то большое, чем кажется на первый взгляд.

Прочитав мысли своей матери, сын сказал: «Я знаю, о чем ты думаешь, но уверяю тебя, мы просто соседи.»

Примерно через неделю, его соседка пришла к нему и сказала: «С тех пор, как твоя мама приезжала к нам на ужин, я не могу найти свое столовое серебро. Ты не знаешь, не могла ли она его взять?»

Сын ответил: «Я очень в этом сомневаюсь, но я напишу ей, просто чтобы быть уверенным».

Он сел и написал: «Милая мама, я не говорю, что ты взяла столовое серебро моей соседки, но и не говорю, что ты его не брала. Но факт остается фактом, оно пропало с тех пор, как ты была у нас на ужине. С любовью, твой сын.»

Несколько часов спустя он получил письмо от матери: «Дорогой сын, я не говорю, что Вы спите со своей соседкой, но и не говорю, что ты не спал с ней. Но факт остается фактом, если бы она спала в своей постели, она бы нашла столовое серебро у себя под подушкой. С любовью, мама.»